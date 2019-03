Isola dei Famosi | Alvin imbarazzatissimo | la frase choc del naufrago | Sarah aveva

Isola dei Famosi - scontro in diretta tra Jeremias Rodriguez e Alda D'Eusanio - "Sei solo gelosa di Soleil" : scontro in diretta durante la puntata di ieri 18 marzo all'Isola dei Famosi. Jeremias Rodriguez è sbottato contro Alda D'Eusanio dopo che ha attaccato ancora una volta la sua nuova fiamma Soleil Sorgè. L'opinionista, dopo che la naufraga ha vinto nuovamente la prova leader della settimana, ha detto:

Isola dei Famosi - 'spero che ti piacciano gli uomini'. Lesbo-bomba sulla Marcuzzi : telespettatori in rivolta : Nella puntata di ieri 18 marzo dell' Isola dei Famosi Riccardo Fogli e Marina La Rosa non hanno fatto altro che stuzzicarsi. Il motivo? Soleil Sorgè . Marina stava rimproverando il naufrago di ...

Isola dei Famosi - Riccardo Fogli massacra Marina La Rosa : "Me ne sbatto le..." : Soleil Sorgè è inarrestabile. Per l'ennesima settimana si è confermata leader indiscussa su tutti gli altri naufraghi. Questo primato inizia a stancare alcuni concorrenti, soprattutto Marina La Rosa, la quale ha accusato di Riccardo Fogli di difenderla troppo. Il cantante dei Pooh però è sbottato du

Isola dei Famosi - scintille fra Paolo Brosio e Luca Vismara : Paolo Brosio e Luca Vismara ieri sera sono davvero arrivati alla resa dei conti. Pochi minuti prima dell'eliminazione, Alessia Marcuzzi , è stata costretta a riaprire immediatamente il collegamento ...

Ascolti tv : continua il calo de Il nome della rosa - stabile L’Isola dei famosi : continua a calare Il nome della rosa. La fiction di Rai1, che dopo un esordio record da 6.501.000 con il 27,4% la scorsa settimana era scesa 4.727.000 telespettatori e al 19,86%, ha perso ieri sera ulteriori 800.000 spettatori, ottenendo un ascolto di 3.894.000 telespettatori con il 16.7% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, sostanzialmente stabile l’ascolto dell’Isola dei famosi che nella decima puntata ...

Ascolti Tv 18 marzo 2019. Spettatori in fuga da Il nome della rosa. Bene l'Isola dei Famosi e Made in Sud : Ascolti Tv di lunedì 18 marzo 2019 . Su Rai1 la terza puntata della fiction Il nome della Rosa scende alla media di 3,9 milioni di Spettatori pari al 16,7% di share. Su Canale 5 la decima puntata de L'...

Isola dei Famosi - Riccardo Fogli nella bufera : "Spero continuino a piacerti gli uomini" : In questa edizione piuttosto turbolenta dell'Isola dei Famosi, i telespettatori non potranno mai dimenticare cosa Fabrizio Corona ha rivelato in diretta (davanti a tutta Italia) all'ex cantante dei Pooh. L'ex re dei paparazzi ha parlato di tradimento e si è pure permesso di dargli del "cornuto". Davanti a tutti. Un po' tutto il pubblico si è immedesimato in Riccardo Fogli e si è sentito di dargli il proprio supporto. Ma ora, proprio colui che ...

Ascolti Isola dei Famosi : Marcuzzi batte in share Il Nome della Rosa : L’Isola dei Famosi e Alessia Marcuzzi superano in share Il Nome della Rosa La gara in termini di Ascolti di lunedì 18 marzo ha visto lo scontro tra le due reti ammiraglie Rai e Mediaset che hanno proposto due programmi con due target di pubblico molto diversi. Gli Ascolti dell’Isola dei Famosi hanno subito un calo di spettatori rispetto alla scorsa settimana, ma il reality show condotto da Alessia Marcuzzi continua a rimanere stabile ...

Isola dei Famosi lesbo-trash e capezzoli a vista. Luca e Marina in nomination. E Fogli offende : Se Zeus vuole, la 14esima edizione dell'Isola dei Famosi si avvia verso la semifinale. Nella decima puntata del reality di Canale 5, doppia eliminazione per Paolo Brosio e nomination per Luca Vismara ...

L'Isola dei famosi - l'eliminato del 18 marzo : fuori Paolo - Soleil è ancora leader : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la decima puntata delL'Isola dei famosi, condotta come sempre da Alessia Marcuzzi. Anche questa settimana non sono mancati i colpi di scena, la nuova eliminazione definitiva dal gioco ma anche le nuove prove leader e per finire le nomination. Del resto il reality show si sta avviando verso il giro di boa e mancano pochissime settimane al gran finale di questa edizione, che chiuderà i battenti ...

Isola dei famosi - resoconto decima puntata : fuori Paolo - La Rosa e Vismara in nomination : Tra alti e bassi dal punto di vista degli ascolti e numerose polemiche, L'Isola dei famosi 2019 si avvia lentamente alla conclusione. Ieri 18 marzo è andata in onda la decima puntata della quattordicesima edizione del reality show, durante la quale uno dei due concorrenti in nomination ha dovuto abbandonare l'Isola. Insieme a tale notizia, non è mancato lo spazio per le emozioni, con l'incontro di un naufrago e la sua fidanzata, non prima di ...