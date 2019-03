Isis | Irlanda permette rimpatrio a una foreign fighter Ma i Paesi europei temono il

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Lisa Smith, cittadina irlandese partita nel 2015 per unirsi allo Stato Islamico in Siria e oggi madre di un bambino di due anni, potrà tornare a casa. La decisione del primo ministro di Dublino, Leo Varadkar, rappresenta un precedente importante su un tema, quello deirinchiusi nelle carceri in Siria e Iraq, che sta angosciando i governi, timorosi che i rimpatri di centinaia di radicalizzati possano rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale. Togliere a questa donna la cittadinanza irlandese, ha dichiarato il premier, “non è la cosa giusta o più compassionevole da fare”.Secondo quanto riportato dalle Forze Democratiche Siriane (Sdf), alleanza di milizie in maggioranza curde, solo nelle loro carceri si troverebbero 3.200 sospetti affiliati a, di cui circa 900 sarebbero combattenti arrivati dall’estero. A questi vanno aggiunti i membri ...

