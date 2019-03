Intimissimi – Irina Shayk protagonista della nuova campagna dedicata alla seta GALLERY

sportfair

(Di martedì 19 marzo 2019) Una magneticaper ladiLa supermoè laal mondo. Dopo la Lanae il Cashmere Ultralight infatti ritroveremo la top model e musa del brand in unadove interpreta lacollezionediCapi must da indossare sia indoor che outdoor, pratici e che seguono la tendenza di un total look easy per il tempo libero, ma anche raffinato ed essenziale.I pezzi chiavi saranno, oltre al pigiama in, la camicia dal taglio over , il jogger che si rifà perfettamente al trend sporty-chic così come la felpa cropped nera da portare con le canotte lunghe. Tutto rigorosamente inLeggerezza, freschezza e modernità questi i tratti distintivi delle immagini che si distinguono per i toni pastello sullo sfondo e per la bellezza ...

beeport : RT @vogue_italia: INTIMISSIMI presenta la nuova collezione SETA. La protagonista della campagna pubblicitaria è la bellissima Irina Shayk… - dicarlonaty : RT @Cosmopolitan_IT: In arrivo per la primavera estate 2019, la nuova collezione di Intimissimi dedicata alla seta ha come protagonista di… -