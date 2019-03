Inter | Marotta tende la mano ad Icardi | “sto tentando di ricomporre la situazione”

Inter - Marotta sul caso Icardi : “l’obiettivo è ricomporre la situazione” : “Con Icardi ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia: ora spero che la situazione con lui si possa sistemare al più presto”. Sono le importanti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, Intervenuto al telefono da Milano durante la consegna dei Premi Maestrelli a Montecatini. Icardi “è un bravo ragazzo che ha fatto tanto e potrà ancora dare tanto ...

Inter - gelo Icardi : snobba San Siro. Marotta duro : "Serve buon senso" : Ora che anche il derby è archiviato con una vittoria dell'Inter senza i gol di chi, Icardi , nelle ultime stracittadine aveva sempre risposto presente, ora che in molti, nazionali esclusi, si "...

Inter Icardi e Marotta vicini alla pace : parola di Wanda Nara : Inter Icardi – Nuova puntuta, di Tiki Taka, e della telenovela rubricata sotto il titolo “Rinnovo Icardi” e stavolta con sorriso annesso per i tifosi neroazzurri. Dopo il grande freddo, partito con il passaggio della fascia di Capitano da Icardi ad Handanovic, la conseguente uscita di “Maurito” dalla formazione titolare e la serie negativa della […] L'articolo Inter Icardi e Marotta vicini alla pace: parola di ...

Wanda Nara a Tiki Taka : "Sicura della vittoria dell'Inter. Mauro? Vicini alla pace con Marotta" : "Tutti parlavano della crisi nerazzurra, ma io ero sicura che l 'Inter avrebbe reagito e avrebbe vinto". Parole di Wanda Nara, moglie-agente di Icardi, a Tiki Taka . Sulla situazione di Maurito: "Ho ...

Inter - Marotta : «Ci aspettiamo che il caso Icardi si risolva» : MILANO - Beppe Marotta , amministratore delegato dell' Inter , ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del derby con il Milan . Queste le sue parole: " Come arriviamo alla gara con il Milan ? Il derby è particolare ovunque lo si giochi, riveste Interesse al di là della classifica: i ...

Inter - Marotta : «Icardi? È relativo sapere quando torna. Restiamo ottimisti» : L'amministratore delegato dell'area sport dell'Inter, Beppe Marotta, si è soffermato nuovamente sul caso Icardi poco prima del Derby

Milan-Inter - l’analisi di Marotta : “derby speciale - serve da scossa. Icardi? Relativa la sua presenza - c’è ottimismo” : Milan-Inter partita decisiva per dare una svolta al momento negativo dei nerazzurri, è questo il pensiero di Beppe Marotta che liquida il caso Icardi e la sua possibile assenza sugli spalti del Meazza Manca ormai pochissimo all’inizio di Milan-Inter, attesissimo Derby che mette in palio punti decisivi per la zona Champions League. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta ha definito la partita ‘utile a dare una ...

Inter - Marotta avrebbe deciso : pronta a nascere la squadra di Conte : Il futuro di Luciano Spalletti sembra segnato a prescindere da come finirà questa stagione. Il tecnico dell'Inter è finito nel mirino della critica nuovamente non solo per la gestione del caso Mauro Icardi, che continua a lavorare a parte: pesa, infatti, anche l'eliminazione in Europa League subita giovedì sera ai danni dell'Eintracht Francoforte. L'allenatore è chiamato a dare risposte importanti già stasera nel derby di Milano contro il Milan, ...

"Tiriamo fuori l'orgoglio". Marotta stuzzica l'Inter per salvare il salvabile : L'eliminazione a sorpresa dall'Europa League, il caso Icardi, la posizione di Spalletti, il derby alle porte. l'Inter è una pentola a pressione che si trasforma in un bagaglio ingombrante per Beppe ...

Inter - Marotta : "Nessun alibi per l'eliminazione. Icardi? Sono ottimista" : NESSUNA COLPA DI SPALLETTI " Il mondo nerazzurro ha subito trovato un colpevole per l'eliminazione dell'Inter, ovvero il tecnico Luciano Spalletti . Ma Beppe Marotta ha immediatamente smorzato le ...

Serie A Inter - Marotta : «Icardi? Spero prevalga il buon senso» : TORINO - "Non ci sono novità: di questo caso sappiamo tutto e io sono sempre ottimista ". Beppe Marotta , ad dell' Inter , ha parlato così del caso Icardi a margine di un convegno sulle seconde ...

Inter - Marotta : "Spalletti non ha colpe - su Icardi resto ottimista" : Nonostante i tanti problemi che affliggono l' Inter , in campo e fuori, Beppe Marotta cerca di restare positivo sul presente e sul futuro nerazzurro. "Il nostro obiettivo resta la qualificazione alla ...

Inter - la tua speranza si chiama Beppe Marotta : "Alcuni credono che lui sia più d'intralcio che d'aiuto. Alcuni credono che dovrebbe farsi i fatti suoi. Si sbagliano. È l'uomo migliore che abbiamo mai conosciuto". Per chi ama l'Inter, ma non i fumetti, la citazione è presa in prestito da Batman. Beppe Marotta non avrà il mantello o il fascino di Bruce Wayne, ma deve comunque riuscire nella sua missione: salvare l'Inter da se stessa. Inter, come si cambia per non morire Non è l'eroe che ...

Inter - dopo Icardi : sarebbero cinque i nomi sulla lista di Marotta - tra cui Dybala e Dzeko : Serve che tutto cambi perchè tutto rimanga com'è. E' curioso come parafrasando il Gattopardo si possa andare anche a fare un ritratto a fuoco dell'aria che tira sulla sponda nerazzurra del naviglio. Bisogna cambiare; i rapporti con Icardi sono ormai involuti e non più recuperabili, è necessario mai come ora un segnale di rottura col passato, per il bene dell'Inter serve accantonare i processi da tastiera su chi sia il colpevole da esporre sulla ...