Inter e Juve | lo scambio Icardi-Dybala si può fare

Il punto sulla 28a giornata di Serie A : prima sconfitta della Juve - derby all'Inter : La 28a giornata di Serie A ha regalato diverse sorprese, tra cui spicca la sconfitta della capolista Juventus. La squadra bianconera ha perso l'imbattibilità in campionato a Marassi contro il Genoa. La squadra di Prandelli ieri praticamente è stato perfetta nella lettura della partita, e nella sua impostazione tattica. Nelle altre partite della domenica spiccano le vittoria del Napoli, dell'Inter e della Lazio, tutte importanti in chiave di alta ...

Moviola Serie A : Milan-Inter - Conti da rosso. Juve - Mandzukic da Var : Milan-Inter Guida, quasi, ok. Giusto il rigore, Conti era rosso E' sicuramente cresciuto molto in questa stagione, Guida , che tiene il derby di Milano, già diretto all'andata, molto bene, almeno fino ...

L'Inter vince il derby di Milano. Primo ko per la Juve : Una sconfitta indolore e forse persino "naturale" a cinque giorni dalla grande impresa di Champions. La Juve in Serie A è caduta a Marassi dopo 27 gare, trafitta per due volte dal Genoa. L'ex Sturaro ...

Calciomercato - l’affascinante scambio Icardi-Dybala continua ad “aleggiare” su Inter e Juventus : Paulo Dybala e Mauro Icardi potrebbero scambiarsi le divise al termine della stagione, plusvalenze in vista per i due club? In casa Inter la situazione legata a Mauro Icardi sembra essere ancora lontana da una risoluzione. Il calciatore è ancora fermo ai box e sarà a casa sul divano anche questa sera mentre i compagni tenteranno di portare a casa il derby della Madonnina. Nel frattempo però in ambito Calciomercato, continua ad aleggiare la ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Dybala-Icardi con conguaglio a favore dell'Inter : Se in questo momento le priorità della Juventus sono la vittoria del campionato (ormai in dirittura d'arrivo dati i 18 punti di distacco dal Napoli a 11 giornate dalla fine) e i quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, per la dirigenza bianconera invece è sempre tempo di lavorare sul mercato, con l'intento di rendere la rosa sempre più di qualità, considerata la crescita tecnica dei top club europei che ogni anno fanno grossi ...

Inter - la Juventus sarebbe pronta allo sgarbo : obiettivo Milan Skriniar : Gli Interessi di Juventus ed Inter la prossima estate potrebbero intrecciarsi sul mercato. Le due società saranno sicuramente tra le più attive, essendo quelle che avranno maggiori possibilità di investire. Tanti gli obiettivi in comune e non è escluso che i due club possano sedersi al tavolo delle trattative per discutere di alcuni tesserati. Nelle scorse settimane si è discusso molto di Mauro Icardi, ma il nome nuovo finito sul taccuino di ...

Juventus - Zaniolo obiettivo di mercato : Paratici conferma l’Interesse : Juventus Zaniolo – Come da previsione, dopo l’exploit di quest’inizio di stagione, Nicolò Zaniolo è finito al centro del mercato delle big europee. Tra le tante, la Juventus ha messo nel mirino il giovane fuoriclasse. Fabio Paratici, qualche giorno fa, ha scritto su un foglietto una serie di nomi. Tra questi ne colpisce soprattutto uno, perché […] L'articolo Juventus, Zaniolo obiettivo di mercato: Paratici conferma ...

Inter - Cambiasso : “Noi del triplete come la Juve? Assolutamente no!” : Inter Cambiasso – Dopo il passaggio del turno della Juventus, che ha mandato i bianconeri ai quarti di finale di Champions League, non sono passate inosservate le parole di uno degli eroi del triplete neroazzurro del 2010. Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell’Inter, ha commentato a Sky Sport le vicende dei bianconeri, sottolineando però la […] L'articolo Inter, Cambiasso: “Noi del triplete come la Juve? ...

Il Corsera : «Altro che anti-Juve - l’Inter è l’anti-calcio» : «Un fallimento su tutta la linea» Mentre a Napoli l’esercito di incompetenti – sempre più folto – storce il naso per l’inutile sconfitta di Salisburgo, a Milano sponda nerazzurra incassano l’ennesimo flop della stagione. Inter sconfitta 1-0 in casa ed eliminato in Europa League dall’Eintracht Francoforte. La notte è buia su Milano, grazie anche alle grandi doti manageriali di Beppe Marotta il Jep ...

Milan-Inter a Guida - Genoa-Juve a Di Bello : Queste gli arbitri, assistenti, IV ufficiali, Var ed Avar che dirigeranno le gare valide per la 28/a giornata (9/a di ritorno) del campionato di serie A in programma domenica 10 marzo alle 15. Atalanta-Chievo: Irrati di Pistoia (Prenna-Lombardo/IV: Ros; var: Aureliano; avar: Liberti). Cagliari-Fiorentina (domani, ore 20.30): Doveri di Roma (Vuoto-Tonolini/IV: Fourneau; var: La Penna; avar: Marrazzo). Empoli-Frosinone: Massa di Imperia ...

Teotino : 'La Juve è tornata grande - l'Inter no : ecco perché' - : A poche ore dal match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l'Eintracht di Francoforte, Gianfranco Teotino è tornato a parlare di Inter su Radio Sportiva. Lo spunto, in realtà, ...

Cambiasso - che stoccata : “Juve come l’Inter 2010? No per un solo motivo” : Estaban Cambiasso, ex bandiera dell’Inter ed eroe del triplete, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul paragone tra la sua Inter e la Juve di questa stagione. Pensiero deciso e diretto senza troppi giri di parole. Leggi anche: Genoa Juventus probabili formazioni, le scelte di Allegri Cambiasso: “Noi non avevamo bisogno […] More

Nela : 'Juve - evita City e Liverpool. Inter - devi passare. Roma - rivaluta Schick.' : Sebino Nela , ospite della trasmissione 'Maracanà' su RMC Sport , ha messo in guarda la Juventus dalle insidie inglesi in Champions League: 'La Juve dovrà rispettare tutte le altre squadre in Champions: Liverpool e Manchester City sicuramente sarebbero da ...

Cambiasso attacca : 'Juve come l'Inter del Triplete? Noi non abbiamo dovuto prendere Ronaldo per vincere...' : Intervenuto negli studi di Sky Sport l'ex centrocampista dell'Inter , Esteban Cambiasso ha lanciato una frecciatina alla Juventus dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid che la candida a favorita per la vittoria finale. PARAGONE -...