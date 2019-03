Inizia una nuova era per il Team Sky | dall’1 maggio sarà ufficialmente Team Ineos

Rugby - rottura del crociato per l’azzurro Ghiraldini : “adesso Inizia una nuova sfida” : Leonardo Ghiraldini, tallonatore della Nazionale italiana di Rugby, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro Il tallonatore azzurro Leonardo Ghiraldini è stato sottoposto ieri a esami strumentali presso la clinica Villa Stuart di Roma, a seguito del trauma capsulo-legamentoso riportato sabato allo stadio Olimpico nel match con la Francia nella quinta e ultima giornata del Sei Nazioni. Gli esami hanno evidenziato ...

Anticipazioni Una Vita : Huertas torna e Inizia una storia con Diego : Anticipazione Una Vita: Huertas torna ad Acacias e si avvicina a Diego Le Anticipazioni di Una Vita annunciano il ritorno di Huertas. Stiamo parlando della domestica che in passato riuscì a intromettersi nel matrimonio di Felipe e Celia. La giovane, pronta a tutto pur di far valere i diritti dei lavoratori, si avvicinò all’Alvarez Hermoso. […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Huertas torna e inizia una storia con Diego proviene da ...

Piano Operativo - Iniziato il dibattito in Consiglio comunale : ... un momento storico per la città, che raccoglie la sfida verso l'innovazione, il riuso, l'economia circolare e i temi ambientali e fornisce a Prato gli strumenti per assumere un ruolo di leadership ...

'Conversazioni sullo sport' - una serie di Iniziative alla Virtus per discutere di alimentazione e altre tematiche : ...incontro della rassegna "Conversazioni sullo sport" organizzata dall'Unione Sportiva Virtus di Poggibonsi con l'obiettivo di approfondire vari punti di interesse generale per chi pratica lo sport. ...

M2o - arriva Albertino come direttore ma “vanno a casa oltre 40 persone” : “Con lui Inizia una riorganizzazione strisciante” : “Lasciare Radio Deejay dopo 35 anni non sarà per niente facile“, con queste parole Albertino iniziava un post pubblicato su Instagram lo scorso 1 marzo, un modo anche per ufficializzare il suo arrivo come direttore a Radio m2o. La radio, finora nelle mani di Fabrizio Tamburini, subirà una vera e propria rivoluzione con la cancellazione dei programmi più amati, si darà più spazio alla musica e meno alle parole. Mentre Albertino lavora ...

Trenitalia - l’Iniziativa per l’8 marzo fa sghignazzare i social : “Ragazze correte ci regalano una caramella al limone fino a esaurimento scorte” : C’è chi ha pensato a uno scherzo e chi a un fake. Invece è tutto vero. L’ultima trovata di Trenitalia è un regalo per le donne in occasione della festa dell’8 marzo. Un buono sconto? Un upgrade omaggio? Dei punti per la cartafreccia? Macché: una caramella al limone. Per di più, salvo esaurimento scorte e solo per coloro che quel giorno usufruiranno dei servizi più costosi. Quello che poteva essere un gesto galante e pure ...

Crew Dragon attracca alla Stazione Spaziale. Elon Musk : “E’ Iniziata una nuova era” : Attracco perfettamente riuscito. E puntuale, alle 12,01 ora italiana. Applausi scroscianti a terra, dove tutto il team della Space X, la compagnia privata che ha realizzato la navicella spaziale Crew Dragon, è riunito da alcuni giorni per questo primo volo di test (Demo-1) della navicella destinata a fare la spola tra Terra e orbita terrestre, otto...

C'è Posta per Te - una storia mai Iniziata porta il pubblico 'oltre la busta : C'è Posta per Te potrebbe chiamarsi Padri e Figli, almeno a guardare la puntata del 2 marzo 2019. Tutte le storie hanno a che fare con varie figure paterne: da quella premurosa ed emotiva che organizza la sorpresa alla figlia malata (per la quale non faceva che piangere), a quello che elemosina l'amore della figlia adolescente alla quale cerca di spiegare che era senza soldi e mangiava alla Caritas e che quindi non poteva portarla a ...

Clochard Inizia una "nuova vita" grazie all'appello su Facebook : la storia di Francesco : Il suo video messaggio è circolato nei giorni scorsi sui social e il Clochard 63enne da Roma si è già trasferito a Mantova...

WorldSBK : Bautista Inizia alla grande - con una tripletta : Primo round del Mondiale Superbike a Phillip Island, in Australia, all’insegna del rosso Ducati e del neoacquisto dell’Aruba.it Racing-Ducati, lo spagnolo Álvaro Bautista che ha nettamente trionfato in tutte e tre le gare previste relegando i piloti Kawasaki Jonathan Rea e Leon Haslam e il pilota Yamaha Marco Melandri agli altri gradini del podio. La […] L'articolo WorldSBK: Bautista inizia alla grande, con una tripletta sembra essere il ...

Spazio : sonde Van Allen - Inizia il capitolo finale di una grande impresa scientifica : Hanno resistito per sei anni e mezzo nella zona attraversata dalle particelle cariche nella magnetosfera che formano le fasce di Van Allen: le due sonde Van Allen – missione Nasa lanciata nell’agosto 2012 – hanno contribuito a svelare molti dei misteri che circondano queste regioni di Spazio probabilmente prodotte dalla collisione tra il vento solare e il campo magnetico terrestre. Adesso – riporta Global Science – ha ...

Inizia il processo Pamela Mastropietro : palloncini bianchi per salutare i genitori fuori dal tribunale : È appena Iniziato al tribunale di Macerata il processo a Innocent Oseghale, il cittadino nigeriano imputato per l'omicidio di Pamela Mastropietro. Le accuse: violenza sessuale, omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere. Presenti in aula i genitori di Pamela, sono stati salutati dalla folla con il lancio di alcuni palloncini bianchi.Continua a leggere

Anna Ferzetti : "Mio marito Favino? Lo conobbi a una festa : mi pestò un piede. Abbiamo Iniziato a chiacchierare e non ci siamo fermati più" : Anna Ferzetti è una brava e bella attrice e conduttrice, figlia d'arte (suo padre Gabriele fu attore di teatro nel repertorio contemporaneo, da Pirandello a Tennessee Williams, e si affermò anche nel cinema) e moglie di uno degli attori più apprezzati del panorama italiano: Pierfrancesco Favino.I due, infatti, si sono incontrati 16 anni fa e da allora non si sono più separati: hanno avuto due bambine (Greta, 11 anni e ...

Spalletti - tutto in una notte : l'Inter deve Iniziare un nuovo campionato : La Gazzetta dello Sport parla dell'Inter e spiega come la sfida del Tardini rappresenti uno step molto importante per Luciano Spalletti, che in questo preciso momento storico sembra aver smarrito qualche certezza. 'La ...