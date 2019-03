Incidente in moto in Algeria | morto il padre della ministra Stefani

Erika Stefani - morto padre della ministra : Incidente in Algeria durante gara di moto : Dramma per Erika Stefani, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. Il padre, Giovanni Stefani, è morto oggi in un incidente durante una gara di moto in Algeria. Lo apprende...

Roma : Incidente su Muro Torto - motociclista in codice rosso : Roma – incidente la scorsa notte a Roma, alle 2.45 circa, in viale Muro Torto, all’ultima curva in direzione di piazzale Flaminio. Ferito un motociclista di 34 anni, che e’ stato soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Parioli della Polizia locale di Roma Capitale per i rilievi. Dai primi accertamenti non risultano esserci altri veicoli ...

Incidente agli Orti - moto investe pedone : CRONACA - Raffica di incidenti ieri, martedì sulle strade dell'alessandrino. A Valenza , verso le 13, un'automobilista, colta da malore, ha perso il controllo di guida e ha investito un uomo. La donna,...

MotoGp - gli alibi di Jorge Lorenzo : 'non valgo il 13° posto - l'Incidente mi ha fatto perdere fiducia' : Lo spagnolo ha commentato il Gp del Qatar, concluso al tredicesimo posto e lontano dai migliori Un Gp del Qatar complicato per Jorge Lorenzo che, al debutto in sella alla Honda, non è riuscito ad ...

MotoGp – Non c’è pace per Valentino Rossi : ancora un ‘Incidente’ nel paddock con un tifoso invadente [GALLERY] : ancora un incidente nel paddock: Valentino Rossi ‘investe’ un tifoso a Losail, non c’è pace per il Dottore! I tifosi sembrano non aver imparato la lezione. Dopo ‘l’incidente’ di qualche anno fa a Valencia, nel quale una tifosa ha puntato il dito contro Valentino Rossi per averla allontanata con la gamba mentre viaggiava in motorino nel paddock, la storia si ripete. Oggi come allora, un tifoso troppo ...

Jorge Lorenzo - video caduta in Qatar/ Incidente MotoGP : 'esami escludono fratture' : video, la caduta di Jorge Lorenzo nel terzo turno di prove libere del MotoGP in Qatar: il professor Zasa assicura, 'vuole continuare'.

MotoGp - Morbidelli e l’Incidente nelle FP2 : “niente incendio - ecco perchè i commissari hanno usato l’estintore” : Il pilota del Team Petronas è tornato a parlare dell’incidente che lo ha visto protagonista nelle FP2, facendo chiarezza sull’accaduto Settimo tempo per Franco Morbidelli nelle FP2 del Gp del Qatar, il pilota del Team Sic Petronas ha svolto un ottimo lavoro in vista delle qualifiche di oggi. Sensazioni positive e sorriso contagioso per il rider italiano, che ha anche fatto chiarezza sull’incidente che lo ha visto ...

Perde il controllo della moto appena acquistata e provoca Incidente : 5mila euro di multa : Ha rinnovato la motocicletta appena presa nel peggiore dei modi. Non solo è caduto, ma ha coinvolto nell'incidente uno scooter con due persone a bordo che sono finite in ospedale. E successo questa ...

Incidente a Tribiano - scontro tra tir e moto : muore 36enne / FOTO : Tribiano, 5 marzo 2019 - Tragico Incidente oggi pomeriggio, poco dopo le 16, lungo la provinciale Cerca, al confine tra i comuni di Mediglia e Tribiano, nel Milanese. Per cause in corso di ...

Napoli - Incidente in moto : muore giovane padre di tre figli dopo giorni di agonia : Un'altra assurda tragedia quella che si è consumata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli. Nella mattina di ieri, infatti, è deceduto il quarantenne Carmine D'Isanto, padre di tre figli, a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso giovedì, che non gli ha lasciato scampo. L'uomo si trovava a bordo della sua moto quando improvvisamente è caduto mentre percorreva la rotonda di via Montenuovo Licola Patria, nel noto comune di ...