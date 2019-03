“In Italia i diritti dei cittadini dipendono dalle sentenze dei giudici”

Sei Nazioni 2019 : Italia-Francia 14-25. Conor O’Shea : “Incredibile pensare che abbiamo perso la partita” : L’Italia è stata sconfitta in casa nell’ultima giornata del Sei Nazioni di rugby: la Francia si è imposta per 14-25 al termine di una gara che fino alla fine poteva anche essere risolta in proprio favore dagli azzurri. A fine gara hanno parlato al sito federale il CT, Conor O’Shea, ed il capitano, Sergio Parisse. Il CT dell’Italia Conor O’Shea ha dichiarato: “E’ davvero incredibile pensare che abbiamo perso la ...

“In Italia ansia e tanto lavoro - ma i soldi non bastavano. Alle Canarie abbiamo scoperto la vera ricchezza : calma e tempo” : Il più grande lusso, per Sara Ferrari, è prendersi un caffè al bar mentre aspetta che le sue bambine escano dalla lezione di danza. Ritagliarsi un’oretta, scambiare due chiacchiere con la gente del posto. Sara da una decina di mesi vive a Telde, sull’isola di Gran Canaria, con il marito e le figlie. Prima gestiva un salone di tolettatura per cani in provincia di Verona, che, pur andando bene, le portava via tutto: tempo, soldi, ...

Maltempo - la mareggiata “Inghiotte” il Lungomare di Reggio Calabria : allagata l’Arena dello Stretto - onde violente si abbattono sul “chilometro più bello d’Italia” [FOTO e VIDEO] : 1/16 Foto di Luca Cannizzaro ...

Salvini alla conquista dell’Europa - tante le alleanze pronte : “In Italia siamo primo partito” : Salvini si proclama leader del primo partito del paese e spiega ai suoi di essere pronte le alleanze in Europa Matteo Salvini si considera il leader del primo partito Italiano. D’altronde, i sondaggi parlano chiaro e quando il leader della Lega tira fuori la cruda verità avviene con totale non chalance, come dato scontato. A modo suo, è chiaro. … Continue reading Salvini alla conquista dell’Europa, tante le alleanze pronte: ...

I responsabili HR : “In Italia mancano le skills digitali” : Milano, 8 marzo 2019 – «Ci sono molte aziende pronte a realizzare le trasformazioni digitali necessarie per diventare competitive a livello internazionale, ma molto spesso, dopo aver aspettato un decennio a causa della crisi economica, si trovano oggi ostacolate dalla mancanza delle digital skills necessarie. La soluzione più immediata è ovviamente quella di ricercare le [...]

L’Ovs è sempre più italiana. Investire in “Intelligenze certe” conviene : Milano. La voce arriva con il classico scarto temporale-fonetico del vivavoce, profonda e un po’ soffocata. Giovanni Tamburi detto Gianni, sessantaquattro anni, massimo banchiere di investimento nazionale con 3 miliardi di capitale finora investito che sarebbero medio cabotaggio negli Stati Uniti, d

Balotelli si propone per il futuro : “In Italia solo con il Napoli” : Mario Balotelli sta disputando una stagione molto importante con la maglia del Marsiglia, l’attaccante si propone anche per la Nazionale. E pensa anche ad un ritorno in Italia, magari con la maglia del Napoli, ecco le dichiarazioni di Balotelli a La Provence: “La questione è che il mio contratto finirà al termine della stagione e dopo questa ne parleremo. Ho detto al mio agente che sono felice qui e voglio rimanere. Le mie ...

Mieloma - “In Italia 6.000 diagnosi all’anno” ma le percentuali di sopravvivenza sono in aumento : Mieloma multiplo, in Campania quasi il 7% dei casi di tutta Italia. In città arriva una campagna di sensibilizzazione con un’installazione in Piazza dei Martiri Con quasi 400 nuovi casi l’anno, la Campania mostra da sola quasi il 7% di tutti i casi di Mieloma Multiplo d’Italia. Una percentuale considerevole per una forma aggressiva di tumore del sangue che in Campania vede due Centri ematologici di eccellenza (Federico II e Cardarelli). ...

“In Italia tutti i rifiuti portano a Roma” : la capitale finisce vergognosamente sul giornale francese Le Monde : “In Italia tutti i rifiuti portano a Roma“, con queste parole si apre il lungo articolo che La Matinale du Monde, l’edizione del mattino del quotidiano Le Monde che descrive in maniera esplicita come “il caos assoluto in cui si effettua la raccolta dei rifiuti” a Roma. Nel reportage troviamo la descrizione del TMB Salario, il centro di smaltimento dei rifiuti (ma anche di separazione dai rifiuti indifferenziati ...

Previsioni Meteo - lo scirocco “Infuoca” l’Italia alla vigilia della Festa della Donna : +28°C in Sicilia - +26°C in Abruzzo e Calabria [DATI] : Soffia lo scirocco sull’Italia e fa molto caldo in tutto il Paese: in molte Regioni oggi la temperatura ha superato il muro dei venti gradi, in tutto il Centro/Sud e persino nel cuore della pianura Padana fino ai +22°C al confine tra Lombardia ed Emilia Romagna. Tra le temperature più elevate, spiccano i +28°C a Pace del Mela, +27°C a Palermo e Barcellona Pozzo di Gotto, +26°C a Pescara, Cosenza e Bagheria, +25°C a Barletta, Cerignola e ...

Legittima difesa - Dall’Osso (FI) agli ex colleghi del M5s : “In Forza Italia sono libero - fate come me : uscite dall’Aula” : “Da deputato di Forza Italia voterò liberamente e quindi invito i miei ex colleghi del Movimento 5 stelle a votare come me e a lasciare l’Aula”. Questo l’invito dell’ex pentastellato Matteo Dall’Osso, passato lo scorso dicembre in polemica con il suo ex movimento al partito di Berlusconi. Dall’Osso ha annunciato in Aula la sua posizione, poco prima del voto sul ddl sulla Legittima difesa, poi approvato ...

Elezioni - gaffe di Lorella Cuccarini : “In Italia non votavamo da 10 anni”. Battibecco con Giannini su razzismo nel Paese : “Elezioni? Penso che quelle del 2018 erano Elezioni che noi non facevamo da diversi anni. Adesso io non mi ricordo da quanto, ma noi non votavamo veramente per le politiche da 10 anni… 9 anni“. Sono le parole di Lorella Cuccarini, ospite di Otto e Mezzo (La7), rispondendo a una domanda della conduttrice Lilli Gruber sul significato di sovranismo. A replicare alla frase di Cuccarini è la giornalista Chiara Geloni, seguita subito ...