In crociera tra Italia | Malta | Spagna e Francia

Salerno alza l'asticella : più di 95.000 passeggeri di navi da crociera in transito nel 2019 : Più di 95.000 passeggeri sulle navi da crociera . Questo è l'obiettivo prefissato dalla città di Salerno per il 2019 , a fronte di un trend positivo che nel 2018 ha toccato quota 72.601 croceristi. ...

Le raffiche di vento tradiscono la nave da crociera. Urta il molo : ecco come va a finire : La Norwegian Epic della Norwegian Cruise Line, una grossa nave da crociera nei giorni scorsi ha Urtato e affondato due ormeggi a San Juan, in Porto Rico. L’incidente è avvenuto mentre la grossa nave stava compiendo le manovre di attracco L'articolo Le raffiche di vento tradiscono la nave da crociera. Urta il molo: ecco come va a finire proviene da Il Fatto Quotidiano.