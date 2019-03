In arrivo The Rookie su Rai2 | la serie con Nathan Fillion di Castle nel nuovo sabato

optimaitalia

(Di martedì 19 marzo 2019)È inThesu. Lacondiè una delle novità in programma sulla rete diretta da Carlo Freccero. Basata su fatti realmente accaduti, lo show segue la storia di John Nolan, un uomo di circa 40 anni che si sposta a Los Angeles e diventa una delle matricole più anziane nel dipartimento di polizia. Nolan non ha però fatto i conti con gli aspiranti agenti, più giovani e molto più agguerriti di lui che dal punto di vista della preparazione fisica che non gli daranno nessuna tregua. Negli Stati Uniti, laviene trasmessa sul network ABC.L'appuntamento con Thesuè fissato al 30 marzo con un doppio episodio ognisera per un totale di 10 settimane consecutive (salvo cambiamenti). Per il direttore della rete si tratta di una controprogrammazione offerta agli show in onda nella stessa fascia oraria, vale a dire Ballando con ...

