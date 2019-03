In Argentina | ' Icardi aveva un telefono segreto | Wanda lo scoprì e'

Argentina - c è il ritorno di Messi. Icardi rischia anche la Coppa America : Nella sede della Dbf, a poche centinaia di metri dalla Commerzbank Arena teatro di Eintracht-Inter, i vertici federali hanno già messo in archivio la questione dei tre campioni del mondo epurati e ...

Argentina - Messi torna in Nazionale : Dybala e Lautaro sì - Icardi no : Lionel Messi ha fatto marcia indietro. Dopo aver detto addio alla Nazionale Argentina in seguito alla delusione del Mondiale in Russia , la 'Pulce' ha detto si' al nuovo ct Lionel Scaloni e quindi il ...

Luciano Moggi su Mauro Icardi : una telenovela Argentina da silenziare in fretta : Ancora Icardi, e ancora sui social. Va a pesca col papà, venuto apposta dall' argentina per sostenerlo moralmente, manda un messaggio d' amore verso i colori nerazzurri e un' accusa a chi ha preso la decisione di togliergli la fascia: l' ha chiamata mancanza di rispetto. Facendo sapere che lui, per

Mauro Icardi - arriva il padre dall'Argentina per consolarlo : come passa il suo tempo lontano dall'Inter : Qui si parla di un argomento inedito, del quale non ha ancora discusso nessuno: il caso-Icardi. A tal proposito tutti hanno la loro opinione, che non è neppure un' opinione, semmai, per molti, una certezza: «Icardi è uno stronzo perché non gioca più» e «fa i capricci come i bambini» e «con quello st

Inter - Icardi : avevi ponderato bene la scelta? L'Argentina manda il primo segnale : La Gazzetta dello Sport parla di Mauro Icardi e spiega come il muro contro muro tra l'argentino e l'Inter potrebbe influire negativamente anche sull'attaccante, che non giocando rischia di perdere la nazionale. ' Se ...

CASO ICARDI/ Dall'Argentina : Mauro torni al pallone e lasci a Wanda Nara i social : Il CASO di Mauro ICARDI all'Inter è seguito con interesse anche in Argentina, dove il calcio non sta vivendo un buon momento

Wanda Nara - Icardi - Marotta e i nerazzurri : se l’Inter è diventata una telenovela Argentina di bassa lega : Il capitano degradato, la moglie-agente-soubrette che spadroneggia sui social, il dirigente di ferro con la faccia del cattivo. Partite saltate, messaggi criptici sul web, infortuni misteriosi. Allenatore allo sbando, spogliatoio spaccato, faide fra clan di croati e senatori. Gossip spazzatura su presunti tradimenti fra compagni, l’assurda violenza di una sassata alla macchina con a bordo i bambini, il pentimento con lacrimuccia in diretta tv e ...

Caso Icardi - tifosi imbufaliti contro Wanda Nara : attimi di paura per l’Argentina e i suoi figli : L’auto su cui viaggiava la moglie dell’attaccante dell’Inter e i suoi figli è stata colpita da un sasso, per fortuna senza conseguenze Il Caso Icardi continua a far discutere in casa Inter, determinando così una situazione ai limiti della sostenibilità tra l’argentino e i tifosi nerazzurri. A farne le spese questa mattina è stata Wanda Nara, moglie e agente dell’ormai ex capitano della formazione di Spalletti, ...