In anteprima il video di “Spirit” della cantante Raffi

Andiamo a Blockbuster - in anteprima il video retrofuturistico de La Discoteca : Il duo italiano La Discoteca si tuffa in un viaggio retrofuturistico fatto di un mondo tridimensionale che riporta agli anni Ottanta di Tron – tra grattacieli fucsia e DeLorean fiammanti – per il loro singolo d’esordio. Un video animato e fortemente nostalgico, che prende tutti gli elementi tipici del pop elettronico e li condensa in una storia d’amore. Questa prima traccia è in uscita per Costello’s e distribuita in digitale ...

Che Dio Ci Aiuti 5 - anticipazioni nona puntata (Video anteprima Blogo) : Ai personaggi di Che Dio Ci Aiuti 5 toccherà prendere importanti decisioni: nella nona puntata, in onda questa sera, 14 marzo 2019, alle 21:25 su Raiuno, i ragazzi che vivono nel Convento di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) dovranno fare i conti con le loro situazioni, ma anche la stessa protagonista si troverà di fronte ad eventi difficili da gestire, come racconta a Suor Costanza (Valeria Fabrizi) nella clip in esclusiva Blogo che vede in ...

In anteprima il video di “The future of your past” di MattO : Esce in radio "The future of your past", il singolo di lancio dell'omonimo album di MattO. Qui un ampio stralcio del video in anteprima. Il brano q, scritto dallo stesso artista, caratterizzato da un forte riferimento alla musica rock degli anni Sessanta e Settanta, è arrangiato da Jon Leidersdorff che ne è anche il suo produttore. Il singolo, registrato negli studi di Lakehouse Music a Asbury Park nel New Jersey, luogo noto per essere il centro ...

Huawei Mate X : primo incontro con lo smartphone che si piega [anteprima video] : Huawei Mate X ha fatto tappa a Milano dove è approdato con uno dei 15 dispositivi al momento disponibili in tutto il mondo. E noi non potevamo farci sfuggire l'occasione di stringerlo fra le mani in anteprima, provarne le funzionalità e darvi un resoconto di questo incontro ravvicinato. Huawei Mate X: la scheda ...

I Miei Vinili - Nek ospite della puntata del 7 marzo 2019 (Video anteprima Blogo) : Sarà un cantante a rivelare i brani a cui è più legato nella puntata di questa sera, 7 marzo 2019, de I Miei Vinili, condotto da Riccardo Rossi ed in onda alle 23:15 su Raitre. A fianco del conduttore, infatti, ci sarà Nek, che presenterà le canzoni che gli ricorderanno alcuni aneddoti legati alla sua vita.Con "Walking on the moon", ad esempio, il cantante spiegherà le sonorità dei Police e, come si può vedere in alto nella clip in anteprima ...

The Resident 2 - episodio 9 : anteprima e video streaming in italiano : Il medical drama targato Fox che ha stregato il mondo esplorando il lato più nascosto e inquietante della sanità americana finalmente, dopo settimane di pausa, torna in esclusiva su FoxLife. Nella midseason finale di The Resident abbiamo seguito l'...

GFG Style svela in anteprima il nuovo Kangaroo Electric Hyper SUV [VIDEO] : Per quanto riguarda gli interni, invece, troviamo un volante serie sport con diversi gruppi di indicatori digitali e un display aggiuntivo posto poco sopra gli strumenti. Presente inoltre un terzo ...

MotoGp – L’attesa sta per terminare e Valentino Rossi regala un’anteprima ai fan : il casco SoleLuna2019 [VIDEO] : Valentino Rossi svela il casco per la stagione 2019: il nuovo elmetto del Dottore mostrato nelle sue Storie Instagram alla vigilia della prima gara dell’anno in Qatar Manca pochissimo ormai alla prima gara della stagione 2019 di MotoGp: i piloti della categoria regina hanno disputato l’ultima sessione di test invernali, in Qatar, proprio sul circuito in cui si terrà il primo Gp del nuovo Motomondiale. I piloti si preparano ...

I Miei Vinili - Amadeus ospite del 28 febbraio 2019 (Video anteprima Blogo) : Ci saranno numerosi aneddoti legati alla musica, nella puntata di questa sera, 28 febbraio 2019, de I Miei Vinili, il programma condotto da Riccardo Rossi in onda alle 23:00 su Raitre. ospite dello studio, la cui scenografia di Luca Merlini ricorda uno storico negozio di Vinili di Roma in cui Rossi ha lavorato quando aveva diciotto anni, sarà infatti Amadeus, noto per il suo passato di disc jockey e conduttore radiofonico.Amadeus proporrà ...

Non è un mattone e non è un power bank - ma è la stella del MWC : ecco Energizer Power Max P18K Pop (video anteprima) : Alla fiera di Barcellona, c'è anche un mattoncino di nome Energizer Power Max P18K Pop, uno smartphone che ha una batteria da 18.000 mAh, una fotocamera a scomparsa e uno spessore da primato, chiaramente. L'articolo Non è un mattone e non è un Power bank, ma è la stella del MWC: ecco Energizer Power Max P18K Pop (video anteprima) proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A30 e A50 non sono affatto male - speriamo in un buon prezzo (video anteprima) : Abbiamo provato Samsung Galaxy A30 e Samsung Galaxy A50, futuri medio gamma che arriveranno in primavera nel nostro paese. Belli, compatti e con qualche sorpresa su batteria e sicurezza, ve li mostriamo nella nostra video anteprima. L'articolo Samsung Galaxy A30 e A50 non sono affatto male, speriamo in un buon prezzo (video anteprima) proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia 1 è un oggetto di design sublime - eccolo in anteprima dal MWC 2019 (video) : Finalmente possiamo mostrarvi il tanto atteso Sony Xperia 1, flagship dell’azienda nipponica che è stato ufficialmente presentato al MWC 2019. Ci sarà da aspettare ancora qualche mese, poco prima dell’estate per poterlo acquistare, ma il device è quasi pronto e abbiamo avuto l’opportunità di toccarlo con mano e valutarne soprattutto il pulitissimo design. La novità […] L'articolo Sony Xperia 1 è un oggetto di design ...

Huawei Mate X è il pieghevole che per ora sorprende di più - la nostra video anteprima : Huawei Mate X è il primo smartphone pieghevole della casa cinese e per ora anche il più convincente presentato al pubblico. In occasione del Mobile World Congress 2019 che si tiene a Barcellona tra il 23 e il 27 febbraio 2019, Huawei non ha infatti alzato i veli dai nuovi flagship Huawei P30 e Huawei […] L'articolo Huawei Mate X è il pieghevole che per ora sorprende di più, la nostra video anteprima proviene da TuttoAndroid.

I Miei Vinili - Giampiero Mughini ospite del 21 febbraio 2019 (Video anteprima Blogo) : Sarà un vero e proprio collezionista di Vinili l'ospite della puntata di oggi, 21 febbraio 2019, de I Miei Vinili, il programma condotto da Riccardo Rossi in onda alle 23:15 su Raitre. Nello studio, la cui scenografia di Luca Merini riproduce uno storico negozio di Vinili di Roma in cui ha lavorato il conduttore quando aveva diciotto anni, sarà infatti presente Giampiero Mughini.Il giornalista, scrittore ed opinionista proporrà alcuni dei ...