In 30 giorni potrebbero essere pronti i sediolini al San Paolo

(Di martedì 19 marzo 2019) Novità per la questione del San, la questionepotrebbe risolversi più rapidamente di quanto paventato. In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto GiamGola, area manager Mondo SPA:«Domani finalmente il contratto per i lavori del Sansarà firmato. Stiamo valutando su quali zone intervenire non volendo in nessun modo creare disagi per le partite. Abbiamo proposto varie colorazioni per ie, di sicuro, saranno più vividi rispetto ad oggi, vogliamo fare un bel lavoro. Stiamo cercando una soluzione per movimentare cromaticamente gli anelli. In 30potremmo finire il lavoro, se utilizzassimo 3.000al giorno sarebbero 90.000in tutto, non siamo preoccupati perché abbiamo già lavorato in stadi con capienza simile come all’Olimpico di Roma. In un cantiere del genere, gli imprevisti ...

