Imane Fadil | tra Mulè e Travaglio volano le querele | Avvoltoio Ci

Imane Fadil - morta avvelenata?/ Legale di Berlusconi 'Il suo decesso ci danneggia' : Imane Fadil è stata uccisa avvelenata? Gli inquirenti al lavoro per scoprirlo. Intanto oggi ha parlato l'avvocato di Silvio Berlusconi

Imane Fadil - Minzolini punta il dito : 'Cos'hanno fatto dopo 24 ore'. La vergogna di Giannini e Travaglio : 'Su certi fatti di cronaca bisognerebbe essere cauti, attendere risultati dell'autopsia o, ancor meglio, quello delle indagini prima di lasciarsi andare a congetture, invece niente. Inopinatamente a ...

Imane Fadil - Silvio Berlusconi e lo sfogo disperato : "Vi giuro - non la ricordo". L'ombra del complotto : Sulla morte di Imane Fadil grava L'ombra della strumentalizzazione politica contro Silvio Berlusconi. È lo stesso Cavaliere, a cena con l'amico Denis Verdini, a sfogarsi secondo quanto riporta Augusto Minzolini in un doloroso retroscena sul Giornale. Leggi anche: "Chi c'è dietro la morte di Imane Fa

Imane Fadil - pm : “Sullo stesso piano ipotesi avvelenamento o malattia”. Avvocato Berlusconi : “La sua morte ci danneggia nel processo” : Il giorno dell’autopsia non è ancora stato fissato, e solo quella farà luce sulle cause della morte di Imane Fadil, una delle testimoni chiave del processo Ruby, deceduta il 1 marzo dopo oltre un mese di degneza all’Humanitas di Rozzano. Ma per gli inquierenti l’ipotesi dell’avvelenamento o di una malattia rara sono sullo stesso piano e “hanno pari dignità”. L’hanno spiegato il procuratore aggiunto ...

Ruby Ter - la difesa di Berlusconi in aula : “La morte di Imane Fadil danneggia il processo” : La morte di Imane Fadil “nuoce alla difesa di Berlusconi, perché le sue dichiarazioni entrano nel processo direttamente (tramite i verbali resi ai magistrati, ndr) e noi non possiamo procedere con il contro-esame”. Sono le parole dell’avvocato del Cavaliere, Federico Cecconi, che così commenta il caso della 34enne di origine marocchina, deceduta in...

Imane Fadil - salma forse radioattiva : autopsia schermata per svelare mistero della morte : Scafandri isolanti come tute, e apparecchiature hi-tech: durante i prelievi e l'autopsia sul corpo di Imane Fadil, ci saranno anche unità speciali dei Vigili del fuoco, con addestramento specifico alle radiazioni. L'equipe medico legale sarà 'schermata' per evitare il rischio di contaminazione, nel caso la salma possa essere radioattiva perché avvelenata. Avvelenamento accidentale, volontario o rara malattia? In un clima di grande incertezza, ...

Imane Fadil - la procura : "Ipotesi avvelenamento e malattia hanno pari peso" : L'ipotesi dell' omicidio e quella della malattia al momento "hanno pari dignità". Lo dicono i magistrati Tiziana Siciliano e Luca Gaglio della procura di Milano, che coordinano le indagini sulla morte ...

Imane Fadil - legali di Berlusconi : “La sua morte ci danneggia nel processo Ruby” : Secondo i legali dell'ex Premier, la morte della teste nel processo sulle famose cene eleganti danneggia la difesa a livello tecnico-processuale perché "le sue dichiarazioni entrano direttamente nel processo e noi non possiamo più fare il controesame". Intanto proseguono le indagini per accertare le cause della morte della 34enne.Continua a leggere

Imane Fadil - legale di Berlusconi : "La morte nuoce a noi nel processo" - : Dopo il decesso della modella, le dichiarazioni della giovane verranno inserite direttamente negli atti del dibattimento senza che la difesa possa contro-esaminarle. Intanto si attende l'autopsia per ...

Imane Fadil - legale di Berlusconi : “La morte nuoce a noi nel processo” : Imane Fadil, legale di Berlusconi: “La morte nuoce a noi nel processo” Dopo il decesso della modella, le dichiarazioni della giovane verranno inserite direttamente negli atti del dibattimento senza che la difesa possa contro-esaminarle. Intanto si attende l’autopsia per fare chiarezza sulle cause della ...

Processo Ruby Ter. "La morte di Imane Fadil nuoce alla difesa di Berlusconi" - dice il suo legale : "I medici dell'Humanitas -ha aggiunto Greco - hanno cercato di seguire tutte le ipotesi possibili in base alla scienza medica e ad una ad una le hanno scartate trovandosi davanti ad una situazione ...

Imane Fadil - Marco Travaglio e il Fatto toccano il fondo : "Cos'aveva in mano Ruby contro Berlusconi" : "Ruby aveva video e foto che avrebbero inguaiato Silvio Berlusconi". Parola di Imane Fadil, datate 2012. Nulla di nuovo, insomma, se non fosse che ora la modella marocchina testimone nel processo Ruby è morta, forse in seguito ad avvelenamento, e al Fatto quotidiano non par vero di utilizzare la tra

Imane Fadil - Travaglio paragona Berlusconi a Mussolini e Andreotti : Anche Giulio Andreotti ricevette un favore con Mino Pecorelli Anche un altro caso di cronaca nera, stavolta più recente, suscita in Marco Travaglio l'ardito paragone. Segui gli argomenti di questo ...

Il vicino di casa de Fadil : "Imane - anima tormentata. Mi parlò di un risarcimento. L'ultima volta che l'ho vista aveva lividi dappertutto" : "Un'anima tormentata. La storia di Berlusconi, le udienze, gli interrogatori, non ce la faceva più con questa storia. Forse per questo motivo era così interessata al cristianesimo". Gaetano Lombardi descrive così Imane Fadil, la testimone del processo Ruby Ter morta il primo marzo, sulle pagine de Il Corriere della Sera. L'uomo, pensionato settantenne, è residente a Sesto Ulteriano, una frazione di San Giuliano ...