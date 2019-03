Il sito della Fondazione Cesare Serono dedica una nuova sezione al cancro del rene

Se il nome della rosa è già appassito : Niente da fare: anche Il nome della rosa non passa l'esame della seconda puntata. Dopotutto capita a poche fiction di partire fortissime e confermare il trend fino alla fine. Invece, nonostante gli ...

Göbekli Tepe : il più antico sito della storia ora si può visitare : Göbekli Tepe Il più antico sito mai rinvenuto per la prima volta apre al pubblico Sono molti i ricercatori che considerano Göbekli Tepe la culla degli dei. Il luogo di culto più antico mai rinvenuto, che risale al Neolitico preceramico apre le porte ai Turisti da tutto il mondo. Il presidente Erdogan ha inaugurato gli scavi di Göbekli […] L'articolo Göbekli Tepe: il più antico sito della storia ora si può visitare sembra ...

Il nome della rosa - il 1^ episodio in streaming online visibile sul sito RaiPlay.it : Da stasera, debutta in prime time su Raiuno la nuova attesissima fiction Il nome della rosa, tratta dall'omonimo romanzo di Umberto Eco, uno dei capolavori della letteratura italiana, in grado di vendere ben 50 milioni di copie in tutto il mondo. Una produzione faraonica per la Rai, che torna a puntare su un grande prodotto di qualità che potrebbe assicurare degli ascolti importantissimi al prime time della rete ammiraglia. Chi non potrà vedere ...

'Gemellaggio' tra Colosseo e Museo Archeologico di Napoli : primo step la riapertura della Domus Transitoria di Nerone sul Palatino : ...a,c,e,f,{var k=new p, b,d,a,e,f,;n=k;c&&m, function, ,{window.setTimeout, function, ,{r, k,},0,},},;},, ,; pagespeed.CriticalImages.Run, '/ngx_pagespeed_beacon','http://www.ilmessaggero.it/spettacoli/...

Reddito di cittadinanza - il modulo della domanda sul sito Inps : Si avvicina il 6 marzo , la fatidica data a partire dalla quale sarà possibile inviare la domanda per il Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, e l'Inps pubblica sul suo sito il modulo . ...

Nucleare - Costa : “Deposito della carta sismica entro un anno” : Per il deposito nazionale delle scorie nucleari “in un anno dovremmo depositare la carta che riguarda il rischio sismico, e quindi l’individuazione dei possibili siti. E’ un’opzione sulla quale stiamo lavorando. Penso proprio che per il 2025 ce la facciamo ad avere il deposito. Dobbiamo farlo perche’ abbiamo un obbligo normativo (al ritorno in Italia delle scorie stoccate all’estero, n.d.r.)”. Lo ha ...

Maturità - su sito Miur esempi della prova scritta di italiano : ... riflettendo su "su cosa significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare", e l'ultimo dalla prolusione di Carlo Rubbia 'La scienza e l'uomo', a proposito del ...

Sul sito del Miur pubblicati esempi della prova scritta di italiano : 'Stamattina pubblichiamo sul sito del Miur gli esempi della prova scritta di italiano. Alle 8.30 sarà possibile scaricarli per utilizzarli oggi stesso per le simulazioni o nei prossimi giorni. Sono ...

Sul sito del Miur pubblicati esempi della prova scritta di italiano : "Stamattina pubblichiamo sul sito del Miur gli esempi della prova scritta di italiano. Alle 8.30 sarà possibile scaricarli per utilizzarli oggi stesso per le simulazioni o nei prossimi giorni. Sono tracce coerenti con quelle che saranno date a giugno". Lo afferma in un post su Facebook il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. "La pubblicazione degli esempi di prova - spiega il ministro - è una delle misure che abbiamo predisposto per ...

Erice - Domani al via la fase transitoria della raccolta differenziata con nuovi orario di ritiro : Si rende noto che a partire da Domani, lunedì 18 febbraio, partirà la fase transitoria della raccolta differenziata nel territorio di Erice che verrà assicurata dal gestore uscente, Energetikambiente, ...

Roberto Saviano sul quesito della piattaforma Rousseau : "Per salvare Salvini - il M5s usa trucco da 'trastolari'" : "La decisione sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per il caso Diciotti è rimessa a poche migliaia di iscritti alla piattaforma Rousseau. Ma attenzione, perchè il Ministro della Mala Vita venga processato, sulla piattaforma Rousseau si dovrà votare "no" e non "sì". Magnifico, vero? Un trucco da trastolari (leggi: imbroglioni) diremmo a Napoli, attraverso cui rendere meno comprensibili i termini di ...

L'errore nel quesito per il voto su Salvini - i migranti della Diciotti diventano 137 : Erano 177 i migranti a bordo della nave Diciotti trattenuta nel porto di Catania nell'agosto scorso. Sul quesito postato sul blog dei Cinquestelle, in merito al quale gli iscritti potranno votare sull'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, si parla invece di "137 migranti" che si trovavano sulla motovedetta della Guardia costiera italiana.Il numero di 177 è contenuto nei documenti ...

Viaggio nel deposito della storia : dalle auto dei vip agli hot dog : I «ricordi» di cronaca stanno lasciando lo spazio ad altri «ricordi». La Cittadella degli Archivi avanza e con i suoi faldoni occupa quelli che un tempo erano gli spazi destinati agli oggetti della «...

Serie A Basket – Enzo Esposito si dimette dalla panchina della Dinamo Sassari : al suo posto c’è Pozzecco : Enzo Esposito ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore della Dinamo Sassari: al suo posto chiamato Gianmarco Pozzecco Clamoroso cambio di panchina nel campionato di Serie A. Enzo Esposito non è più il coach della Dinamo Sassari. L’allenatore casertano ha rassegnato le sue dimissioni dalla società sarda dopo il ko contro Torino dell’ultima giornata (il terzo consecutivo per gli isolani). La società ha affidato l’incarico di ...