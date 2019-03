IL SEGRETO | PUNTATA SERALE Anticipazioni | Elsa e Isaac finalmente insieme?

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 19 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1908 de Il SEGRETO di martedì 19 marzo 2019: Antolina vede arrivare Isaac e a quel punto fa finta che Elsa l’abbia aggredita. Isaac sembra crederle… Tiburcio sta frequentando Catalina, intanto Raimundo fa capire che Fernando sostituirà ancora Donna Francisca… Carmelo fa chiamare Saul al municipio: ha importanti comunicazioni per lui… Amancio pensa ancora alle parole di Elsa e di conseguenza inizia a ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di domenica 17 e lunedì 18 marzo 2019 : anticipazioni puntata 1907 de Il SEGRETO di domenica 17 e lunedì 18 marzo 2019: Mauricio, Saul e Julieta riescono a liberare Raimundo e Donna Francisca, ma stranamente Fernando – tra lo stupore generale – uccide Fulgencio… Consuelo viene provocata da Antolina e a quel punto le dice chiaramente cosa pensa di lei… Tiburcio cerca di distrarsi in qualche modo, ma non riesce a superare l’assenza di Dolores… Saul ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 15 e domenica 17 marzo 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 15 e domenica 17 marzo 2019: Antolina accetta di sposare Isaac… Le cose si mettono male per Raimundo Ulloa: Fulgencio intende condurre esperimenti su di lui attraverso le scariche elettriche ad alta intensità… La spedizione per salvare Raimundo e Donna Francisca è partita da Puente Viejo, ma riuscirà ad arrivare in tempo? Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 13 e giovedì 14 marzo 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 13 e giovedì 14 marzo 2019: Onesimo cerca in tutti i modi di vendere le sue radio, intanto la situazione alla Villa si fa sempre più incandescente… Prudencio ormai è costretto ad arrendersi… Isaac, dopo aver attentamente esaminato la situazione, preferisce fare un passo indietro e sposare Antolina, pur sapendo che ciò farà soffrire molto sia lui e sia Elsa… Da non perdere: diventa ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata in prima serata di martedì 12 marzo 2019 : : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 12 marzo 2019 in prima serata: Antolina risulta fuori pericolo, ma il dottor Zabaleta per ora vuole tenerla sedata per accelerarne la guarigione. Consuelo, comunque, crede che Antolina abbia simulato di volersi togliere la vita per obbligare Isaac a sposarla. Intanto proprio Isaac, temendo che Antolina possa ripetere il folle gesto, chiede ad Elsa di andarsene da casa loro… Fernando chiede a ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 11 e martedì 12 marzo 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 11 e martedì 12 (pomeriggio) marzo 2019: Antolina tenta di togliersi la vita, ma per fortuna Elsa riesce a prestarle un primo soccorso. Julieta, Saul e Mauricio si mettono d’accordo con Fernando per liberare Raimundo e Donna Francisca. Adela si sente male e viene subito soccorsa da Carmelo ed Irene. Il dottor Zabaleta, dopo aver visitato Antolina, è in ansia per lei… Da non perdere: diventa ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 8 e domenica 10 marzo 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 8 e domenica 10 marzo 2019: Fernando Mesia sembra disponibile a collaborare con Julieta e gli altri, a patto che loro comincino a fidarsi di lui. Tuttavia, per precauzione Mauricio preferisce non perdere d’occhio Fernando… Adela è arrabbiata perché c’è una nuova maestra nella sua scuola… Tiburcio sta male per l’assenza di Dolores e Gracia cerca di intervenire attraverso ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 6 e giovedì 7 marzo 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 6 e giovedì 7 marzo 2019: A Puente Viejo giunge finalmente Armando, il vero marito di Magdalena, che in effetti somiglia tanto a Don Berengario… Isaac annucia ad Antolina che non la vuole più sposare, perché non riuscirà mai ad amarla… Matias tenta invano di convincere Isaac che quello che sta facendo è sbagliato… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il ...

IL SEGRETO - PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 5 marzo : Isaac e Antolina - niente nozze? : Il SEGRETO, Anticipazioni PUNTATA SERALE 5 marzo: Elsa scopre l'atroce piano di Jesus mentre Isaac decide di affrontare definitivamente Amancio.

Il SEGRETO : Elsa contro Amancio - anticipazioni trama puntata martedì 5 marzo : martedì 5 marzo, dalle 21.25 in poi su ReteQuattro, si rinnova l’appuntamento in prima serata con le puntate by night de Il segreto, la soap opera di produzione spagnola in onda sulle reti Mediaset più celebre degli ultimi anni. Di seguito le anticipazioni del doppio espisodio serale, che procede nel racconto delle dinamiche che muovono lo strano triangolo tra Elsa, Antolina a Isaac. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019 (pomeriggio): Carmelo domanda ad Adela la causa del suo improvviso cambiamento dopo il rientro a casa… Elsa, grazie anche all’aiuto di Consuelo, fruga nei cassetti di Antolina e trova una lettera scritta da suo fratello Jesus ad Antolina… Nella lettera di Jesus, è risulta fin troppo chiaro il complotto organizzato da lui e Antolina per uccidere Elsa ed ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 1 e domenica 3 marzo 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 1 e domenica 3 marzo 2019: Antolina annuncia ad Amancio che lei ed Isaac si sposeranno. Amancio ne resta stupito ma non reagisce con rabbia, a differenza di quello che Antolina dirà poi a Marcela. Saul, dopo aver avuto indicazioni da Mauricio, va in cerca di Francisca e Raimundo. Intanto quest’ultimo scopre che Fulgencio ha avuto un ruolo ben definito nel sequestro della Montenegro. Fulgencio ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio 2019: Adela rientra a casa, ma continua a non dire nulla sulle sue condizioni di salute… Elsa Laguna e il padre Amancio si ricongiungono, ma la verità non viene ancora a galla… Donna Magdalena scompare nel nulla e don Berengario è in ansia… Fernando salva Raimundo… ma come mai? CARLOS SERRANO è Fernando Mesia a Il SEGRETO / Copyright foto: MEDIASET e ...

Il SEGRETO - spoiler puntata di oggi : il padre di Elsa è vivo e giunge a Puente Viejo : Una nuova e avvincente puntata della soap Il Segreto attende gli affezionati telespettatori anche oggi 26 febbraio a partire dalle 16:30 su Canale 5, durante la quale scopriremo importanti novità riguardanti Elsa. A Puente Viejo, infatti, giungerà a sorpresa don Amancio, il padre della Laguna, che la ragazza credeva morto nell'attentato avvenuto il giorno delle sue nozze. Elsa nel frattempo continua ad indagare sul passato di Antolina, sempre ...