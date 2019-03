Il piano dei grandi club per la nuova Champions | giocare nei week end

Siena - la Corte dei conti al Comune : “Buco da 13 milioni”. Palazzo Pubblico dovrà presentare piano di rientro entro maggio : Un buco da 13 milioni di euro. Quasi un quinto dell’intero bilancio comunale. Giovedì il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha avuto un risveglio tormentato: mercoledì la Corte dei conti ha depositato e trasmesso a Palazzo Pubblico un documento ufficiale in cui viene certificata una voragine nei conti pubblici del Comune pari a 13 milioni di euro relativa agli anni 2015-2016, ovvero quando la città era governata dal sindaco Bruno Valentini del ...

Dismissioni - temiamo che il piano del governo porti alla vendita dei beni culturali : di Andrea Grigoletto I commi 422-434 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) prevedono un programma straordinario di Dismissioni di immobili pubblici che dovrebbe garantire un introito minimo di 950 milioni di euro per l’anno 2019 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per fare questo entro il 30 aprile 2019 verrà approvato un “piano di cessione di immobili pubblici” che dovrebbe ricomprendere: 1. beni di ...

Liverpool - Insigne è il sogno dei reds : Klopp ha un piano : Insigne Liverpool – La notizia che ogni napoletano non avrebbe mai voluto ricevere è arrivata, un top club europeo ha puntato un giocatore del Napoli. Non uno qualsiasi, non l’ultimo arrivato: il Liverpool di Klopp ha infatti messo nel mirino il talento azzurro Lorenzo Insigne. Dopo averlo corteggiato nelle varie conferenze stampa prima delle partite […] L'articolo Liverpool, Insigne è il sogno dei reds: Klopp ha un piano ...

Carige e Bari alla resa dei conti : rilancio di mercato o piano B pubblico : Carige è in difficoltà. E anche la Popolare Bari non si sente tanto bene. Il mese di marzo sarà decisivo per entrambe, con l'attesa messa a punto dei piani di intervento basati su capitali privati mentre a Roma - nei continui contatti tra Banca d'Italia e Ministero dell'Economia - si allestiscono precauzionalmente i piani B basati sull'intervento dello Stato che il Governo Lega-M5S vorrebbe evitare prima delle elezioni europee di fine ...

Renato Farina - il piano perfetto dei magistrati rossi contro Matteo Salvini : come vogliono farlo fuori : Magistratura democratica è stata chiara nelle sue dichiarazioni di ieri: è guerra. contro chi? C' è bisogno di dirlo? Matteo Salvini, ovvio. Il 9 settembre aveva lanciato un ultimatum, denunciando «la portata eversiva» delle sue idee sovraniste. Ultimatum scaduto, si bombarda. La fresca relazione de

Abruzzo : “Il nuovo piano regionale dei rifiuti è pienamente operativo” : Pescara. «Non sorprende la decisione della Corte Costituzionale che vede l’Abruzzo soccombere sulla dichiarata incostituzionalità dell’art.2 dellaL.R. 5/2018, la legge con cui il Consiglio regionale aveva approvato il nuovo “piano di Gestione Integrata dei rifiuti”». Così in una nota l’ex sottosegretario regionale con delega all’Ambiente, Mario Mazzocca, interviene di nuovo su di un tema tornato di attualità. «Avevamo, per tempo, ...

piano Nazionale per la Sicurezza del Territorio : cambiamenti climatici - prevenzione - manutenzione - cantierabilità dei progetti : “Con il varo del Piano Nazionale per la Sicurezza del Territorio ProteggItalia si aprono importanti opportunità per quella, che è una condizione fondamentale per il futuro anche economico del Paese: aumentare la resilienza delle comunità ai tempi dei cambiamenti climatici, mettendole in Sicurezza dai rischi idrogeologici attraverso la realizzazione di utili, quanto indispensabili infrastrutture.” A dichiararlo è Francesco Vincenzi, Presidente ...

Il Parlamento britannico ha respinto il piano alternativo su Brexit dei Laburisti - che ora sosterranno un nuovo referendum : Il Parlamento britannico ha respinto il piano alternativo su Brexit presentato dal partito Laburista, che da ora in poi sosterrà ufficialmente un secondo referendum sul tema. Il piano – tecnicamente, un emendamento che comprendeva un’unione doganale tra Regno Unito e Unione

In esclusiva il piano di Conte per gli investimenti I testi integrali dei decreti Strategia Italia e InvestItalia : Erano provvedimenti molto attesi, annunciati dal premier Giuseppe Conte. Ora AffarItaliani.it, in anteprima e in esclusiva, pubblica i testi integrali dei decreti, immediatamente... Segui su affarItaliani.it

Carige - il piano dei commissari : aumento di capitale da 630 milioni e 1.050 esuberi : Un aumento di capitale da 630 milioni di euro, la cessione di 2,1 miliardi di crediti dubbi e un’aggregazione per cui sono attese offerte in primavera. Sono i pilastri del piano strategico 2019-2023 di Banca Carige, presentato dai tre commissari straordinari Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener. L’istituto prevede 1.050 esuberi, con i dipendenti che passeranno da circa 4mila a 3mila e con il taglio di oltre 100 filiali ...

Inter - tutti contro tutti e smodato uso dei social : ad Appiano non si fanno mancare niente : ... ma soprattutto la esibisce in ogni dove, femmina padrona che invade ed erotizza tutto ciò che le sta intorno, dal ragazzo ora marito e non più capitano Icardi all'Intero mondo nerazzurro. Una ...

Carige e il piano dei commissari : E' il giorno di Banca Carige . I commissari dell'istituto genovese fra qualche ora alzeranno il velo sul piano industriale di quella che dovrebbe presentarsi oggi come una banca ripulita dai crediti ...

Verso brusca frenata anche dei consumi delle famiglie. Confindustria invoca piano shock per l'economia : La frenata dell'economia italiana contagia non solo l'industria, ma anche i consumi delle famiglie. Per l'anno in corso la crescita della spesa si dovrebbe fermermare ad un massimo di +0,4%, la metà dell'aumento ...

Domenica In - Mara Venier legge a Stefano De Martino la lettera dei genitori. E i due scoppiano in lacrime : “Vederti così sereno, dopo i tanti sacrifici fatti, ci riempie di gioia. Ma, soprattutto, sappiamo che sei un papà sempre attento e presente”. È un passo della lettera, scritta dai genitori di Stefano De Martino, letta a Domenica In da Mara Venier al ballerino campano. I due hanno affrontato anche il discorso del rapporto tra De Martino stesso e Belen Rodriguez, dopo che in un video, girato in aeroporto, i due sono stati sorpresi ...