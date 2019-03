Il nuovo filmato di Control è una bellezza | soprattutto grazie alla GeForce RTX e al ray

eurogamer

(Di martedì 19 marzo 2019) Come segnalato da Twinfinite, durante le scorse ore è stato pubblicato untrailer di, titolo sviluppato da Remedy Entertainment. La software house, creatrice di Max Payne e Quantum Break, ha annunciato questa avventura durante lo scorso E3. Sebbene il gioco dovrebbe uscire durante l'anno corrente, ancora non abbiamo molte informazioni concrete.Tuttavia oggi è stato rilasciato unvideo che mostra scene di gameplay molto interessanti,per quanto concerne il lato tecnico dell'opera. Infatti, come potrete vedere anche voi stessi dalpoco più in basso, il video compara il gioco mediante l'utilizzo della scheda graficaRTX di Nvidia.Questo video serve anche per mostrare la potenza del ray tracing in tempo reale delleRTX, una tecnologia che pian piano si sta espandendo e che con buone probabilità verrà supportata nativamente da ...

