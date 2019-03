Il nuovo episodio di Did You Know Gaming analizza la carriera di Reggie Fils-Aime

eurogamer

(Di martedì 19 marzo 2019) Did Youè un network che si occupa di approfondire i grandi nomi del, con particolare attenzione ad Easter egg, segreti e curiosità varie. Il prossimosi occuperà di, storica figura legata a Nintendo.Come riporta My Nintendo News, il video ripercorrerà le tappe fondamentali delladell'iconico presidente di Nintendo of America, dal suo impiego presso Pizza Hut alla presentazione di Nintendo Switch. Come molti di voi sapranno,abbandonerà la carica di presidente il prossimo mese per far posto a Doug Bowser, che già al momento della nomina è diventato un meme vivente, complice il suo cognome. Il presidente uscente ha dato il triste annuncio tramite un video, dove spiega ai fan il motivo di tale scelta:"Nintendo possiede per sempre una parte del mio cuore, è una parte che è piena di gratitudine per le persone ...

Eurogamer_it : Il nuovo episodio di Did You Know Gaming analizza la carriera di #ReggieFils-Aime