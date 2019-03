Il miglior prodotto dell' orto comunale di Verde Vivo | l' integrazione sociale

fanoinforma

(Di martedì 19 marzo 2019) ... ma, come dicevamo, ad esempio pure per altre realtà, vi si trova anche una capace attrezzatura per manifestazioni all'aperto, sia di carattere conviviale, sia per spettacoli teatrali e ...

fanoinforma : ??Integrazione sociale grazie a 'Verde Vivo' - Ed_Estemporanee : Chi vincerà il titolo di miglior padre dell'anno? Votate! #buonafestadelpapà ????? Gomorra: - Clockwoork : @xetrurian Grazie mille! Sia per i fan che per noi che scriviamo sarà una risorsa utilissima. Non mancherà il mio f… -