Il giro del mondo in 80 giorni | Giopota firma l' adattamento a fumetti

Le Ragazze del Centralino 4 su Netflix a settembre 2019? Riprese al giro di boa per la nuova stagione de Las Chicas del Cable : Il debutto de Le Ragazze del Centralino 4 su Netflix potrebbe avvenire già il prossimo settembre, a un anno dalla precedente stagione: le Riprese dei nuovi episodi della prima serie spagnola ideata, prodotta e distribuita nel mondo dal colosso dello streaming è infatti già a metà strada, dunque è auspicabile che le centraliniste della Compagnia dei Telefoni di Madrid tornino sulla piattaforma già a fine estate. A confermare di essere nel ...

Longue Route - giro del mondo in barca a vela : Andrea Fanfani riapproda ad Andora : ... Andrea Fanfani, ieri pomeriggio ha chiuso la sua avventura ad Andora , il porto da dove era partito il 14 giugno 2018, per realizzare l'impresa sognata da una vita: fare il giro del mondo in barca a ...

giro di vite per i furbetti del termostato : In futuro, tenere troppo alto il riscaldamento a Pordenone e nell'hinterland potrà costare salato. E non a causa della bolletta. Il prossimo autunno, infatti, potrebbero partire i controlli domestici ...

Golf - PGA Tour 2019 : Jon Rahm balza al comando del The Players Championship con un terzo giro stellare - Francesco Molinari 54° : Si profila un ultimo giro stellare per decidere il vincitore del The Players Championship 2019, uno dei più importanti tornei del PGA Tour che non a caso presenta in gara il meglio del panorama Golfistico internazionale. Nella terza giornata sul TPC Sawgrass di Ponte Vedra Beach, in Florida (Stati Uniti), tre giocatori hanno preso un piccolo margine rispetto alla concorrenza e daranno sicuramente vita ad un duello appassionante nella giornata di ...

Basket - Mondiali 2019 : stabilite le urne del sorteggio. Italia nella terza - non potrà affrontare gli USA nel primo girone : Sono state stabilite le otto urne che determineranno, domani, il destino delle 32 squadre partecipanti ai Mondiali di Cina 2019. Il sorteggio, infatti, dirà come saranno composti gli otto gironi da quattro della prima fase della manifestazione iridata, che si terrà dal 31 agosto al 15 settembre. L’Italia è stata inserita nella terza urna, assieme a Russia, Australia e Brasile, che quindi non potrà incontrare subito. Di seguito la ...

Basket - Mondiali 2019 : stabilite le urne del sorteggio. Italia nella terza - non potrà affrontare gli USA nel primo girone : Sono state stabilite le otto urne che determineranno, domani, il destino delle 32 squadre partecipanti ai Mondiali di Cina 2019. Il sorteggio, infatti, dirà come saranno composti gli otto gironi da quattro della prima fase della manifestazione iridata, che si terrà dal 31 agosto al 15 settembre. L’Italia è stata inserita nella terza urna, assieme a Russia, Australia e Brasile, che quindi non potrà incontrare subito. Di seguito la ...

Golf - European Tour 2019 : una coppia al comando del Kenia Open dopo il primo giro - brillante sesto posto per Filippo Bergamaschi e Guido Migliozzi : Italia protagonista nel primo giro del Kenia Open 2019, torneo dello European Tour di Golf che si è aperto oggi presso il Karen Country Club di Nairobi (Kenia). Filippo Bergamaschi e Guido Migliozzi sono stati molto abili nel cominciare con il piede giusto un appuntamento che può davvero rappresentare un’occasione unica per conquistare un risultato di prestigio e per guadagnare posizioni nella Race to Dubai. Il livello dei giocatori ...

Lo show acrobatico finisce in tragedia : dopo un giro della morte l’aereo si schianta davanti al pubblico terrorizzato : È finito in tragedia lo show acrobatico a Escuintla Volcanes Racetrack, in Guatemala. L’aereo t-28 dopo un giro della morte, un classico di queste esibizioni, ha sbagliato manovra e dopo aver quasi sfiorato la testa del pubblico, è andato a schiantarsi davanti ai presenti terrorizzati. Tutto è successo in pochi secondi, come documentano i video di chi stava riprendendo lo spettacolo. I due piloti sono morti in ospedale L'articolo Lo ...

Presentata a San Marino la nona tappa del giro d'Italia 2019 : Alla presentazione che si è svolta nel primo pomeriggio al San Marino Stadium hanno preso parte le cariche istituzionali e dello sport insieme ai rappresentanti del Comitato Città di tappa e ai ...

Caccia - giro di vite contro il bracconaggio : sanzioni aumentate del 20% e licenza sospesa 5 anni : TRENTO. Nella tornata d'aula di aprile il consiglio provinciale di Trento probabilmente si occuperà di Caccia. È emerso dai lavori della terza Commissione permanente, riunita oggi dal presidente Ivano ...

Auto : Toyota abbraccia lo sport e diventa partner del giro d’Italia 2019 [GALLERY] : 1/9 ...

F1 - Ross Brawn sull’introduzione del punto nel giro più veloce : “Una decisione presa per lo spettacolo e creare interesse” : Nella serata italiana di ieri è arrivata l’ufficialità: a partire dall’imminente Mondiale 2019 di F1, il pilota che metterà a segno il giro veloce in gara guadagnerà un punto nella classifica del campionato. Ciò varrà per i piloti posizionati nella top-10, per evitare confusione e giochi strategici particolari. La modifica inciderà sulla graduatoria generale, dove avrà sicuramente un peso specifico interessante. Il provvedimento è ...

F1 - Ross Brawn sull’introduzione del punto nel giro più veloce : “Una decisione presa per lo spettacolo e creare interesse” : Nella serata italiana di ieri è arrivata l’ufficialità: a partire dall’imminente Mondiale 2019 di F1, il pilota che metterà a segno il giro veloce in gara guadagnerà un punto nella classifica campionato. Ciò varrà per i piloti presenti classificati nella top-10, per evitare confusione e giochi strategici particolari. La modifica inciderà sia sulla classifica generale, dove avrà sicuramente un peso specifico interessante. Il ...

Formula 1 - dal 2019 un punto all'autore del giro più veloce nei Gran Premi : Ora ufficiale. A tre giorni dalle prime indiscrezioni, la Fia ha ufficializzato l assegnazione di un punto in classifica al pilota che avr effettuato il giro pi veloce in un Gran Premio di Formula 1 . ...