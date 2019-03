Il formaggio più buono è quello che ascolta la musica hip hop dicono dei

huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) Il, se conservato in una sala con24 ore su 24, potrebbe diventare più saporito. La scoperta, diffusa da Reuters, è stata fatta da un gruppo di ricercatori svizzeri che ha sottolineato come l'hip hop potrebbe essere più efficace delladi Mozart per insaporire il. Nove forme di Emmental, dal peso di 10 chili ciascuna, sono state sistemate in casse di legno separate nello scorso settembre per testare l'impatto dellasul sapore e l'aroma del. L'alimento è stato esposto per intere giornate a tre brani diversi: We Got it From Here di A Tribe Called Quest, Il flauto magico di Mozart e Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. I brani UV di Vril e Monolith di Yello sono stati fatti risuonare per un'altra forma di. Musiche con basse, medie e alte frequenze sono stati suonati per altri tre formaggi, mentre una ...

