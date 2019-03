Il Congresso delle famiglie che sta scaldando gli animi (non solo a Verona) : Verona si prepara ad ospitare, dal 29 al 31 marzo, il World Congress of Families, un Congresso sulla famiglia che rischia di trasformare Verona per qualche giorno in un teatro di guerra ideologica. La manifestazione ha avuto il benestare del Ministro della Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana, le cui idee su temi come diritti degli omosessuali e aborto sono note, e conterà tra i partecipanti anche il Ministro degli Interni Matteo ...

Congresso delle famiglie - Di Maio : “Nessuno dei nostri a Verona. La Lega festeggia il Medioevo” : “Al Congresso di Verona non ci andrà nessuno del Movimento cinque stelle. E’ un Congresso lontano anni luce dal Movimento, ci vede divisi dalla Lega. Non andiamo a festeggiare il Medioevo a Verona come purtroppo fa una parte di questo governo”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Pomeriggio 5. L'articolo Congresso delle famiglie, Di Maio: “Nessuno dei nostri a Verona. La Lega festeggia il Medioevo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Congresso delle famiglie a Verona - boicottaggio social degli alberghi partner dell iniziativa. Di Maio 'Lega festeggia il Medioevo - noi no' : Cronaca La destra raduna antiabortisti e antigay, a Verona il meeting della famiglia sovranista dal nostro inviato GIAMPAOLO VISETTI Nel frattempo anche l'Università di Verona esce allo scoperto e ...

Pulsioni gay «riparabili» e aborto «cannibale». Chi sono i relatori stranieri al Congresso delle Famiglie di Verona : Tra i relatori del Congresso ci sono diversi esponenti stranieri che hanno espresso posizioni che hanno innescato forti critiche. Ad esempio Dmitri Smirnov, arciprete della Chiesa ortodossa russa, ha ...

Congresso delle famiglie a Verona - il Cardinale Pietro Parolin d'accordo sulla sostanza - Sky TG24 - : Il segretario di Stato Vaticano commenta il meeting che si svolgerà dal 29 al 31 marzo. Un evento che fa discutere anche la maggioranza e che, per ora, risulta patrocinato da Palazzo Chigi. "Non ci ...

Pena di morte ai gay e aborto «cannibale». Le idee estreme al Congresso delle Famiglie : A Verona (29-31 marzo) via al World congress of families. Sul palco salirà anche Salvini ed il ministro-promotore Fontana. Polemiche per le posizioni estremiste dei relatori su gay e aborto

Congresso delle Famiglie - cardinale Pietro Parolin : "D'accordo su sostanza - non su modalità" : "Siamo d'accordo sulla sostanza, le differenze ci sono sulle modalità". È questa la posizione del segretario di Stato Vaticano il cardinale Pietro Parolin sul Congresso mondiale delle Famiglie, in programma a Verona dal 29 al 31 marzo: "Cattolici sfigati? Sono parole che noi non usiamo", ha aggiunto in riferimento alle parole utilizzate da Luigi Di Maio quando ha annunciato che non sarebbe andare all'iniziativa.

Dalla pena di morte per i gay - all'aborto «da cannibali». Chi sono i relatori stranieri al Congresso delle Famiglie di Verona : Il Congresso mondiale delle Famiglie si terrà al Verona dal 29 al 31 marzo: è promosso da sigle pro life e anti-Lgbt, come Generazione Famiglia, Comitato Difendiamo i Nostri Figli, ProVita Onlus, ...

Congresso delle famiglie a Verona - boicottaggio social degli alberghi partner dell'iniziativa. Strappo nella Lega : Cronaca La destra raduna antiabortisti e antigay, a Verona il meeting della famiglia sovranista dal nostro inviato GIAMPAOLO VISETTI Nel frattempo anche l'Università di Verona esce allo scoperto e ...

Congresso delle famiglie a Verona - boicottaggio social degli alberghi partner dell'iniziativa. Strappo nella Lega : Un gruppo sui social contro gli albergatori. L'università chiude le porte alla manifestazione. Lascia il capogruppo in Comune

Congresso mondiale delle Famiglie - c’è chi dice no : «Così torniamo al Medioevo» : Mentre il ministro Salvini conferma la sua presenza al Convegno delle Famiglie a Verona dal 29 al 31 marzo, mentre il Governo si spacca sull’iniziativa tanto voluta dal ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana e dal senatore Simone Pillon, mentre Di Maio si allontana ancora una volta dal collega leghista manifestando il suo totale disaccordo all’evento «chi tratta le donne a quel modo considerandole esseri inferiori figuriamoci ...

"Nega la violenza sulle donne". E il Congresso delle famiglie euro vuol querelare Di Maio : ... hanno scritto in un comunicato stampa Antonio Brandi e Jacopo Coghe , presidente e vicepresidente del Congresso che sta infiammando la politica italiana. Brandi e Coghe, in particolare, si ...

Congresso delle Famiglie : Verona all inclusive per chi partecipa : Dalle piante nelle sale dei convegni allo spostamento delle fioriere nelle strade dove sfilerà la "marcia della famiglia", passando per i parcheggi gratuiti e per l'accesso all'Arena di Verona e agli ai musei civici a un prezzo irrisorio. Un euro per la precisione, contro i 10 euro del biglietto pagato a prezzo pieno. Basterà esibire il badge, dimostrare la partecipazione a un evento del Congresso delle Famiglie e la riduzione ...

"Nega la violenza sulle donne". E il Congresso delle famiglie ?vuol querelare Di Maio : Gli organizzatori del tredicesimo Congresso Mondiale delle famiglie, che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi, hanno minacciato querela nei confronti del vicepresidente del Consiglio e leader del Movimento Cinque Stelle, l'onorevole Luigi di Maio, per le sue ultime affermazioni in merito all'iniziativa."Di Maio ha scelto la poltrona comoda della casta e di offendere le famiglie. Le sue affermazioni di oggi su Facebook sono da querela", ...