Il cioccolato di Modica e Il Filo della vita contro il tumore al seno

Gli Oscar del cioccolato italiano : Modica è protagonista : La Compagnia del cioccolato ha deciso: il vincitore del premio “Miglior cioccolato di Modica ” per il 2019 è "Lo Scuro" di Sabadì, cioccolato di Modica

Carlo Buccirosso in visita al museo del cioccolato a Modica : L'attore Carlo Buccirosso è stato in visita al museo del Cioccolato di Modica , accompagnato dal direttore del Consorzio di tutela, Scivoletto

Dolci di Modica con carne e cioccolato : ricetta : I Dolci con carne e cioccolato sono tipici di Modica . Sono le famose mpanatigghie. Ecco i segreti per prepararle in casa e la ricetta Modica na.

Mpanatigghie - dolci ripieni di carne e cioccolato : ricetta modicana : I dolci modicani Mpanatigghie sono tipici della tradizione iblea. Sono dolci ripieni di carne e cioccolato . Ecco quali ingredienti e come si preparano

cioccolato di Modica Igp : omaggio alle donne italiane : Cioccolato di Modica Igp, omaggio alle donne italiane in occasione della Festa della donna. presente in due eventi in Sicilia e uno a Grado