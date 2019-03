Il cinema italiano presenta Moviement | il progetto per far vivere il cinema in sala

Carlo Verdone e i 30 anni di Compagni di scuola - un piccolo miracolo del cinema italiano : [embed]https://youtu.be/7A7zHT_l3jc[/embed] Carlo Verdone: 40 anni di carriera cinematografica e 30 anni di “Compagni di scuola”, quello che in tanti ritengono il suo capolavoro. Per festeggiare questo anniversario ci sono state due proiezioni speciali del film, una a Roma e l’altra nel prestigioso cinema Fossolo di Bologna. In entrambe Verdone ha raccontato il film. “Compagni di scuola” nasce da un desiderio di Carlo di staccarsi dai ...

Pupi Avati : "cinema italiano ha perso identità e il sovranismo non c'entra" : "Occorre smettere, quindi - secondo il regista - di scimmiottare cinematografie altre e a vedere la cosa solo in termini di competizione col mondo delle piattaforme digitali come si sta cercando di ...

Cinema Made in Italy London : la IX edizione del festival del cinema italiano a Londra : cinema Made in Italy London: le opere italiane al Ciné Lumière di South Kensington a Londra Dal 26 febbraio al 3 marzo la nona ...

Russia - al via il Festival del cinema italiano 'Da Venezia a Mosca' : ...16.00 "La profezia dell'armadillo" di Emanuele Scaringi 23/02 ore 18.00 "Novecento" di Bernardo Bertolucci 24/02 ore 14.00 "Il posto" di Ermanno Olmi 24/02 ore 16.00 "Il ragazzo più felice del mondo" ...

Giulio Brogi è morto/ Addio all'antidivo del cinema italiano : artista a 360° : Giulio Brogi è morto. L'attore aveva 83 anni e ha recitato con grandi registi e in famosi film, da Montalbano e La Grande Bellezza

Francesco Benigno 30 anni dopo Mary per sempre : «Il cinema italiano? La solita minestra. Il film di Saviano ne è la prova» : «Io sono Mery, per sempre». È il grido liberatorio della protagonista, una giovane transessuale nella Palermo degli anni ?80, che dà anche il titolo al film. Un cult...

Le nomination dei David di Donatello - i premi del cinema italiano : Sono state annunciate oggi le nomination per i David di Donatello, i più importanti premi italiani del cinema, che quest’anno saranno assegnati il 27 marzo in una cerimonia trasmessa su Rai 1. Le novità di questa edizione riguardano il David dello

Nessuna sbornia sovranista - alla Berlinale il cinema italiano porta un manifesto progressista e anticonvenzionale : Claudio Giovannesi, Agostino Ferrente e Adele Tulli: faccio fatica a ricordare l'ultima volta che il Festival di Berlino – che inizia oggi - mi ha spinto ad aprire il taccuino per annotare tre nomi di giovani autori da cui aspettarsi un cinema italiano mobile e sveglio, fatto di destrezza ed empatia, nuove idee e intelligenza lunga.Se a questi aggiungo i film Dafne di Federico Bondi, sul rapporto tra una ragazza down e suo padre dopo la ...

Il primo re : Romolo - Remo e le ambizioni del nuovo cinema italiano (recensione) : Il primo re: i fratelli di sangue Remo e Romolo, la fondazione di Roma, un’era e un luogo arcaici, in un tempo scandito dalla violenza, l’ingenuo senso del sacro, i sentimenti elementari di uomini scambiati per divinità che parlano una lingua oscura. A sintetizzarlo così Il primo re sembra davvero un’impresa folle e sui generis, che conferma l’ambiziosa idea di cinema, la voglia di rischiare di Matteo Rovere. Un autore-produttore di nuovo ...

A Roma la mostra 'Belle speranze : il cinema italiano e i giovani' : Roma, 30 gen., askanews, - Fotogrammi, foto di scena e oggetti iconici tratti dalla filmografia italiana a tema giovani. Un percorso con oltre 150 pannelli che offre uno spaccato storico delle ...

Il 4 febbraio torna al cinema restaurato 'Ladri di biciclette' - il film simbolo del Neorealismo italiano : torna al cinema in versione restaurata ' Ladri di biciclette ', il film simbolo del Neorealismo italiano firmato da Vittorio De Sica che sarà nelle sale dal 4 febbraio, presentato dalla Cineteca di ...

Una certa tendenza del cinema italiano : Sono un cinefilo a tutti gli effetti, metteteci anche l’effetto notte, e quindi mi accingo a dire la mia sul cinema italiano attuale. Non faccio distinzioni tra cinema industriale e cinema di poesia, anche un film industriale può essere contaminato da schegge di poesia, allo stesso modo un film dichiaratamente poetico può essere mancante di poesia. La poesia è imprevedibile, spira dove vuole come il vento. Diciamo che c’è una ...