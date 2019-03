Il Ciclone Idai distrugge il Mozambico

retemeteoamatori

(Di martedì 19 marzo 2019) Questodi categoria 3 è arrivato sulil 14 Marzo portando morte e devastazione. Almeno 215 le persone morte tra Malawi,e Zimbawe ma il numero potrebbe salire oltre 1000. Alcune zone infatti sono ancora irraggiungibili perchè tagliate fuori dalle alluvioni.Ilha colpito una prima volta per poi tornare sull’oceano, ricaricarsi grazie alle temperature insolitamente calde dell’acqua e ripuntare la terra. E’ presto per attribuirlo alma è molto raro che questi cicloni colpiscano a latitudine meridionali. Gli accumuli pesnsate sono di 800mm in una settimana, la pioggia che cade in italia in un anno.ilvisto da satellite I residenti della città Beira dove i fiumi Pungwe e Busi sfociano nel mare non hanno avuto comunicazioni dell’imminente. Molte persone stanno tutt’ora cercando freneticamente di ...

