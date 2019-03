Il 5 maggio torna ‘Treviso in rosa’ | la manifestazione sportiva dedicata a tutte le donne

sportfair

(Di martedì 19 marzo 2019) Dopo il grande successo della passata edizione, con oltre 16.000 partecipanti al via, il prossimo 52019 ril’appuntamento con Treviso in rosa Il bello delle: il 5Treviso in rosa Treviso si colora di rosa. Dopo il grande successo dell’anno scorso, quando le partecipanti furono oltre 16 mila, domenica 5Treviso in rosa, la grandea passo liberole. Ci ritroveremo in Piazza del Grano, vicino a Porta San Tomaso. Con noi, anche quest’anno, la sezione trevigiana della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Pronte a colorare di rosa la città?Un evento da record per colorare insieme la città Treviso in rosa toccherà gli angoli più suggestivi del capoluogo della Marca: da Piazza Duomo a Piazza dei Signori, da Piazza San Leonardo al Lungosile. L’ultima parte del percorso sarà ...

il_dubbioso : RT @foodsciencefest: #mfs torna anche quest'anno a #Mantova per la terza edizione, dal 17 al 19 Maggio: vi aspetta un programma ricco di in… - SteBiotech : RT @foodsciencefest: #mfs torna anche quest'anno a #Mantova per la terza edizione, dal 17 al 19 Maggio: vi aspetta un programma ricco di in… -