Il 22 in diretta dagli estremi fondali del Lago più profondo d’Italia | il Lago di Como

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) “Il sub si immergerà esattamente presso la Darsena Villa Geno, Viale Geno 14 a. Alle ore 10 del 22 Marzo, Giornata Mondiale dell’Acqua, raggiungeremo idelpiùin Italia ed il quinto in Europa. Con noi le scuolein collegamento via Facebook. Si stanno iscrivendo da tutte le regioni italiane ed i ragazzi potranno interagire con il sub che in, dinanzi ai loro occhi, raggiungerà addirittura il Cristo degli Abissi. Il punto estremo delpiù. Metteremo al centro il tema dell’Acqua. Parte dunque il progetto “Resilario”. Tramite una nuova tecnologia, collegandosi alla Pagina FB “Resilario” le classi singolarmente tramite la LIM o riunite in aula magna potranno vedere ine ascoltare il sub immerso nele parlare con lui tramite una chat”. Lo ha annunciato Filippo Camerlenghi, esperto in Geologia, Presidente di Proteus ...

nostradestralo : RT @rtl1025: Domani, mercoledì 20 marzo ?? Ore 8.30 ?? Ospite di #nonstopnews, in diretta dagli studi di Roma, @GiorgiaMeloni , presidente di… - Sfida_eu : RT @rtl1025: Domani, mercoledì 20 marzo ?? Ore 8.30 ?? Ospite di #nonstopnews, in diretta dagli studi di Roma, @GiorgiaMeloni , presidente di… - RicostruzioneEt : RT @rtl1025: Domani, mercoledì 20 marzo ?? Ore 8.30 ?? Ospite di #nonstopnews, in diretta dagli studi di Roma, @GiorgiaMeloni , presidente di… -