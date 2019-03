I villaggi di Arnad preparano la festa | il 6 aprile si corre il Traverse Trail

sportfair

(Di martedì 19 marzo 2019) Tutto pronto per la seconda prova del Tourdella Valle d’Aosta: il 6, nel suggestivo scenario deidi, siilAdla primavera è ormai sbocciata; i vigneti, i boschi e i frutteti coloreranno il, la seconda prova del Tourdella Valle d’Aosta iniziato sabato a Verrès. Il circuito rimane in Bassa Valle con una gara che ha deciso di cambiare data, lasciare l’autunno e il clima uggioso e spostarsi a inizio stagione. Appuntamento adil 6con la gara organizzata dall’Associazione Giovanile ‘Le Dzoveo’.Il percorso è quello giusto per chi vuole mettere chilometri nelle gambe e metri di dislivello. Lo sviluppo è su 22 chilometri, con 1800 metri di dislivello positivo; uno step all’insù per la seconda prova, qualche difficoltà in più e una quota massima maggiore rispetto all’opening della ...

