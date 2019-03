I mille volti di Michelle Carpente | da attrice a Destination Wedding Manager

In mostra i mille volti di Swatch : Non per scandire il tempo, ma le nostre emozioni. L'orologio si trasforma da semplice oggetto d'uso a testimonianza dei diversi modi di essere e vivere. Può diventare una piccola opera d'arte e la chiave d'ingresso di un club come dimostra Swatch con il lancio del suo ultimo modello Club e una mostra alla Leica Galerie di Milano. Dal 14 al 16 marzo, infatti, negli spazi di via Mengoni 4 è possibile visitare What's Yo Face, mostra fotografica ...