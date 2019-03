ilpost

(Di martedì 19 marzo 2019) Idiche stanno indagando sull’attentato di ierifatto sapere che nonilfra ledel responsabile dell’attacco, il 37enne di origine turche Gökmen Tanis. Iaggiunto che la loro considerazione si

ilpost : I magistrati di Utrecht non hanno escluso il terrorismo delle motivazioni dell’attentato di ieri - zazoomblog : I magistrati di Utrecht non hanno escluso il terrorismo delle motivazioi dell’attentato di ieri - #magistrati… - ilposticino : I magistrati di Utrecht non hanno escluso il terrorismo delle motivazioi dell’attentato di ieri -