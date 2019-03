Havertz-Juventus | colpo a sorpresa | arriva il nuovo attaccante!

juvedipendenza

(Di martedì 19 marzo 2019)- Come sottolineato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, lasarebbe pronta a mettere le mani su, attaccante/centrocampista offensivo in forza al Bayer Leverkusen. 13 gol e 7 assist nel corso di questa stagione, il giocatore ha già conquistato la maglia della Nazionale tedesca. Laosserva interessata, ma chiaramente, ora come ora, il … More

JManiaSite : Domenica emissari bianconeri saranno ad Amsteram per #OlandaGermania - calciomercatoit : ?? #Juventus, #Paratici tiene d'occhio il giovane #Havertz - j_club19 : La Juve marca De Ligt: pressing su Raiola. E spunta un altro gioiellino... Domenica l’olandese sfida la Germania,… -