Guido Crosetto a Senaldi | Lascio il Parlamento | potrei ricandidarmi Meloni la

Guido Crosetto esce dal Parlamento. Chi è la donna che prende il suo posto - e di chi è figlia - : ... Ignazio La Russa , Daniela Santanchè e tutti voi per aver ridato onore alla mia famiglia e alla buona politica, nonostante l' imperversare della cattiva giustizia. Domani mi iscriverò a Fratelli d'...

Guido Crosetto esce dal Parlamento. Chi è la donna che prende il suo posto (e di chi è figlia) : A prendere il posto in Parlamento lasciato libero da Guido Crosetto - che ha dato le dimissioni - sarà Lucrezia Mantovani, figlia di Mario, ex vicepresidente della Regione Lombardia. Lucrezia, seconda in lista in Lombardia 3 collegio plurinominale 2, classe 1984, laurea in Scienze linguistiche alla

Guido Crosetto - crollo e lacrime : si commuove quando annuncia le dimissioni alla Camera : Al terzo tentativo, Guido Crosetto è riuscito a dimettersi: addio a Montecitorio. In questo video il momento, toccante, in cui il gigante di Fratelli d'Italia annuncia in aula l'addio, le proprie dimissioni. Video toccante perché Crosetto non riesce a trattenere l'emozione e si commuove: "Nulla può

Guido Crosetto : dimissioni accolte - perché ha lasciato Montecitorio? : Guido Crosetto: dimissioni accolte, perché ha lasciato Montecitorio? Guido Crosetto: dimissioni accolte, perché ha lasciato Montecitorio? Il Vicepresidente di turno Ettore Rosato ha esitato un attimo a comunicare l’esito della terza votazione segreta sulla richiesta di dimissioni di Guido Crosetto. Alla fine però è arrivato l’annuncio, il quale ha dato seguito a scroscianti applausi in aula da parte di tutti i gruppi ...

Guido Crosetto : dimissioni accolte - perché ha lasciato Montecitorio? : Guido Crosetto: dimissioni accolte, perché ha lasciato Montecitorio? Il Vicepresidente di turno Ettore Rosato ha esitato un attimo a comunicare l’esito della terza votazione segreta sulla richiesta di dimissioni di Guido Crosetto. Alla fine però è arrivato l’annuncio, il quale ha dato seguito a scroscianti applausi in aula da parte di tutti i gruppi parlamentari. Il coordinatore in carica di Fratelli d’Italia lascia ...

Guido Crosetto - addio con bomba : 'Inutile girarci intorno - Silvio Berlusconi non esiste più' : E con Giorgia Meloni ho un rapporto che va oltre l'esperienza politica, per me è come una sorella'. Poi si lancia in una previsione sul futuro dell'Italia: 'Il governo dura, il centrodestra deve ...

Guido Crosetto e il golpe del 2011 : 'Vi spiego perché Silvio Berlusconi è stato disarcionato' : Vorrei una politica che guardi alle prospettive, alle grandi visioni' e 'soltanto questa politica ti fa diventare una grande nazione'. Guido Crosetto , in una intervista a Il Tempo , dopo aver dato le dimissioni dall'aula si dice 'moderatamente pessimista. Anche se dal 1992 in avanti non ...

Guido Crosetto e il golpe del 2011 : "Vi spiego perché Silvio Berlusconi è stato disarcionato" : Vorrei una politica che guardi alle prospettive, alle grandi visioni" e "soltanto questa politica ti fa diventare una grande nazione". Guido Crosetto, in una intervista a Il Tempo, dopo aver dato le dimissioni dall'aula si dice "moderatamente pessimista. Anche se dal 1992 in avanti non mi pare sia q

Guido Crosetto - addio con bomba : "Inutile girarci intorno - Silvio Berlusconi non esiste più" : "Quella di dimettermi è stata una scelta fatta di cervello e non di cuore, per tutta una serie di ragioni che riguardano la mia vita. Ma il cuore ora fa male. Sono molto triste, e non lo nego". Guido Crosetto, in una intervista al Tempo, si confessa dopo l'approvazione, al terzo tentativo, delle sue

La Camera approva le dimissioni di Guido Crosetto : “Ho sofferto - ma non lascio politica” : La Camera ha accolto la richiesta di dimissioni di Guido Crosetto, parlamentare eletto con Fratelli d'Italia. L'ormai ex deputato ha dichiarato: "La mia è una decisione sofferta. Non è una scelta di convenienza ma è dettata dal ragionamento. Ho rispettato tutti e da tutti sono stato rispettato. Sono onorato di essere stato qui. Il mio impegno politico continuerà".Continua a leggere

La Camera approva le dimissioni di Guido Crosetto : 'Quest'Aula mi ha reso una persona migliore' . Così Guido Crosetto , deputato di Fratelli d'Italia, ha salutato la Camera dopo che le sue dimissioni sono state accolte con 231 voti a favore, 126 ...

Guido Crosetto - Camera dà il via libera alle dimissioni del deputato di Fratelli d’Italia : Guido Crosetto non è più deputato. La Camera ha accettato la richiesta di dimissioni presentata dall’esponente di Fratelli d’Italia con 231 voti a favore, 31 contrari e l’astensione di 126 esponenti di Lega, Fdi e Forza Italia. L’uscita dall’Aula di Crosetto è stata accompagnata dalla standing ovation dei suoi ormai ex colleghi ai quali, in un breve intervento prima della votazione, aveva spiegato: “La mia è ...

Camera - l'Aula accoglie le dimissioni di Guido Crosetto da deputato : Aveva rischiato di diventare il nuovo 'caso Vacciano' del Parlamento italiano, per ricordare il senatore ex cinque stelle poi gruppo Misto, che nella scorsa legislatura per ben cinque volte provò a ...

Guido Crosetto fa a pezzi Luigi Di Maio e i 5 stelle : "Sono incapaci di governare - non bastano gli slogan" : Guido Crosetto massacra Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle in diretta. Ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre spiega che "il M5S si sta scontrando con la sua incapacità di governare. Si sono resi conto che non bastano gli slogan, non basta la piattaforma. Bisogna conoscere i problemi, bisogn