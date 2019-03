Gruppo FCA | il titolo vola in borsa in vista di un matrimonio speciale

Gruppo PSA - Pronti a nuove alleanze - anche con FCA : La famiglia Peugeot, socio rivelante del Gruppo PSA per quanto non più di controllo, è pronta a sostenere l'amministratore delegato Carlos Tavares nella ricerca di nuove acquisizioni o alleanze, anche con la Fiat Chrysler Automobiles. "Abbiamo supportato il progetto Opel sin dall'inizio. Se si presenta un'altra opportunità, non ci fermeremo. Carlos lo sa", afferma Robert Peugeot, numero uno della holding della famiglia transalpina FFP, ...

Gruppo FCA - Manley e la spina nel fianco chiamata Alfa Romeo : Manley sta però sbagliando a sottovalutare un marchio premium come Alfa Romeo e i risultati negativi stanno emergendo giorno per giorno Per i lavoratori dello Stabilimento FCA di Cassino si prepara ad arrivare un brutto periodo, infatti a causa delle vendite del brand Alfa Romeo al di sotto delle attese il Gruppo Fiat-Chrysler ha previsto uno stop alla produzione di due settimane – dal 18 aprile al 2 maggio – per i modelli ...

Emissioni - Usa - il Gruppo FCA richiama 862.520 veicoli : In seguito a un'indagine dell'Epa, l'Agenzia federale statunitense per la protezione ambientale, il gruppo FCA si prepara a richiamare 862.520 veicoli a benzina venduti negli Stati Uniti. Si tratta di un'azione volontaria legata al mancato rispetto dei valori omologati delle Emissioni che coinvolge alcune versioni delle Chrysler 200 (2011-2014), Dodge Avenger (2011-2014), Dodge Caliber (dal 2011 al 2012), Dodge Journey (dal 2011 al 2016) e le ...

Gruppo FCA - Tante novità anche per le flotte aziendali : A commentare la ridda di novità di casa FCA a Ginevra anche Alessandro Grosso, direttore vendite flotte & business del Gruppo per l'Emea, "elettrizzato" perché "abbiamo proposto al mercato cose diverse". Adatte a tutte le stagioni, insomma. anche ovviamente per le flotte che, in attesa dei modelli elettrificati di tutte le Case, "perché a oggi l'offerta è molto alto di gamma", sottolinea, prediligono ancora i ...

Gruppo FCA - Tavares-Manley - quel botta e risposta sullalleanza con PSA : PSA chiama, FCA risponde (ma senza sbilanciarsi). Niente uscite in pubblico qui a Ginevra, solo uno scambio di reciproche aperture a mezzo stampa, per il momento, con Carlos Tavares che incontrando i giornalisti ha alluso a nuovi orizzonti dopo il risanamento del business della Opel (tornata agli utili dopo venti anni) e Mike Manley che ha fatto altrettanto, ricambiando su note molto simili.Tutti parlano con tutti, sempre (cit.). Tutto avviene ...

Gruppo FCA - Manley : “Il piano Italia va avanti ma valutiamo tutte le opportunità” : In occasione di un incontro stampa al Salone di Ginevra 2019, l’amministratore delegato del Gruppo FCA, Mike Manley, ha conferma che il piano di investimenti da 5 miliardi per le fabbriche Italiane va avanti e smentisce le indiscrezioni di stampa sull’interesse per Maserati da parte dei cinesi di Geely. “Il futuro di Fca è solido e indipendente ma aperto a valutare opportunità di fusioni e alleanze. Maserati non è in vendita, ha un ...

Gruppo FCA : “Nessuno scetticismo su auto elettrica - oggi lo dimostriamo” [GALLERY] : 1/12 Marco Alpozzi/LaPresse Apozzi Ma ...

FCA : il Gruppo PSA sarebbe interessato ad un'alleanza : Ho collaborato con diverse testate online, occupandomi di temi differenti ma senza mai abbandonare il mondo dei motori ed, in particolare, il settore auto che ormai seguo quotidianamente con l'...

Gruppo PSA - Tavares cerca nuovi alleati : nel mirino GM e FCA : Il Gruppo PSA è ancora troppo piccolo nonostante l'anno scorso sia riuscito a sfiorare la soglia dei 4 milioni di veicoli venduti grazie soprattutto al contributo della Opel. Per questo motivo, secondo l'agenzia Bloomberg, l'amministratore delegato Carlos Tavares avrebbe iniziato a valutare nuove operazioni straordinarie o alleanze con altri produttori che consentano di imprimere un colpo di acceleratore ai progetti di espansione sui mercati ...

Gruppo FCA - Investimenti per 4 - 5 miliardi di dollari in Michigan : Il Gruppo FCA ha in programma di investire 4,5 miliardi di dollari (circa 4 miliardi di euro) in cinque dei suoi stabilimenti in Michigan. Le risorse stanziate consentiranno di creare quasi 6.500 nuovi posti di lavoro e di aumentare la capacità produttiva per soddisfare, innanzitutto, la crescente domanda di veicoli a marchio Jeep e Ram. Un processo avviato nel 2016. Con i nuovi Investimenti, il Gruppo compie nuovi passi nel processo ...

Gruppo FCA - A Manley compensi per 2 - 98 milioni di euro : Mike Manley ha ricevuto per il ruolo di amministratore delegato del Gruppo FCA una retribuzione totale pari a poco più di 2,98 milioni di euro tra salario fisso, incentivi, bonus e altri benefit. quanto emerge dai documenti depositati dal produttore automobilistico presso la Sec, l'organo di vigilanza dei mercati finanziari statunitense.Salario da 600 mila euro. Manley è ufficialmente entrato in carica il 21 luglio, quando gli è stato affidato ...

Gruppo FCA - A Manley compensi per 2 - 98 milioni di euro : Mike Manley ha ricevuto compensi per il ruolo di amministratore delegato del Gruppo FCA una retribuzione totale pari a poco più di 2,98 milioni di euro tra salario fisso, incentivi, bonus e altri benefit. quanto emerge dai documenti depositati dal produttore automobilistico presso la Sec, l'organo di vigilanza dei mercati finanziari statunitense.Salario da 600 mila euro. Manley è ufficialmente entrato in carica il 21 luglio, quando gli è stato ...

Gruppo FCA - Rinnovato l'accordo con PSA per i veicoli commerciali : I gruppi FCA e PSA hanno firmato un accordo per prolungare fino al 2023 la collaborazione nella produzione di veicoli commerciali leggeri nello stabilimento Sevel di Atessa, in provincia di Chieti. La joint venture, in essere da quasi 40 anni e in scadenza nel 2020, prevede inoltre il coinvolgimento dei marchi Opel e Vauxhall oltre alla Fiat, alla Citroën e alla Peugeot.Aumenterà capacità produttiva. Il rinnovo della partnership ...

Gruppo FCA : Manley vuole cedere Alfa Romeo - Fiat e Lancia e abbandonare l'Europa? : ... sono in molti infatti a pensare che FCA possa abbandonare il mercato del Vecchio continente per concentrarsi su zone del mondo più promettenti economicamente come gli USA, la Cina, il medio oriente ...