Gravina | «Proporremo l’abolizione della “recompra”»

Figc - Gravina : “Proporremo esclusione dai tornei dopo due rinunce” : Il presidente Gabriele Gravina, ai microfoni di Sky Sport, ha confermato come la direzione in cui si sta muovendo la Figc sia quella di escludere una squadra dal campionato, dalla prossima stagione, dopo due rinunce anzichè quattro: “Porteremo all’attenzione del Consiglio federale una norma che prevede la riduzione a due rinunce e dalla prossima stagione, in caso di rinuncia al campionato, tutti i risultati saranno ...