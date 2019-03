Gran Bretagna | pronto il decreto Brexit | c' è anche la proroga delle garanzie Gacs

SOS acqua in Gran Bretagna : le risorse idriche termineranno in 25 anni : In Gran Bretagna, a fronte dell’aumento della popolazione da 67 a 75 milioni, tra 25 anni le risorse d’acqua saranno esaurite: l’allarme è lanciato dal direttore dell’Agenzia nazionale per l’Ambiente James Bevan che chiede un taglio dei consumi di un terzo per evitare il peggio. Un tono allarmista, quello di Bevan che avverte che il Paese si troverà di fronte alle “fauci della morte“, precisando che ...

Motocross - GP Gran Bretagna 2019 : programma - orari e tv del secondo appuntamento stagionale : Dopo l’esordio del 3 marzo con il Gran Premio di Argentina, è tempo del secondo appuntamento stagionale per il Mondiale Motocross, con l’appuntamento di Matterley Basin, per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019. Tutto è pronto, dunque, per il ritorno del campione del mondo in carica, Jeffrey Herlings. L’olandese, dopo l’infortunio al piede di questo inverno, e l’assenza di Neuquen, cercherà subito di rispondere a ...

Motocross - GP Gran Bretagna 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo l’esordio in Argentina, è tempo del secondo appuntamento per il Mondiale Motocross 2019. Dal Sud America si passa all’Inghilterra, in quel di Matterley Basin, per il Gran Premio di Gran Bretagna. Quest’anno l’evento viene anticipato di tre mesi, dato che nell’edizione scorsa si è disputato a giugno. Come sarà, quindi, il clima inglese? La pioggia farà la sua comparsa? Vedremo. Intanto non mancherà lo spettacolo ...

Global Strike for Future - Gran Bretagna : 10mila giovani manifestano a Londra : Circa 10 mila giovani hanno manifestato oggi nelle vie del centro di Londra partecipando allo sciopero scolastico Globale per il clima. Il corteo ha sfilato lungo Whitehall e il Mall per poi sostare davanti al Parlamento di Westminster. Tanti i cori e i cartelli esposti dagli studenti britannici, fra cui uno che affermava: “Quando noi saremo in carica allora sara’ troppo tardi per agire“. Altre manifestazioni si sono svolte in ...

USA - Francia - Germania e Gran Bretagna : nessun aiuto nella ricostruzione siriana - : USA, Francia, Germania e Regno Unito non forniranno assistenza nel recupero della Siria, fino a quando non ci sarà "una vera soluzione politica", hanno detto in una dichiarazione congiunta i paesi in occasione dell'ottavo anniversario del conflitto nella Repubblica araba. "Dichiariamo chiaramente che non prenderemo in considerazione ...

Clima - #fridaysforfuture : adesioni in tutti il mondo - dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti : Migliaia gli studenti in tutto il mondo che aderiranno allo sciopero per il Clima e per l’ambiente. Secondo gli organizzatori del movimento ‘Uk Youth Strike 4 Climate’, ci saranno eventi e manifestazioni in oltre 100 citta’ Grandi e piccole del Regno, dalla Scozia all’Inghilterra, in particolare a Londra, ma anche in localita’ remote del Paese, come Penzance in Cornovaglia. Ci si attende una partecipazione ...

Brexit - Bruxelles : 'Se ancora nell'Ue la Gran Bretagna dovrà votare a maggio' : Dopo lo strappo, resta il caos. Il Parlamento britannico ieri ha provato ad allontanare lo spettro di una traumatica Brexit No deal , dopo la bocciatura dell'intesa di divorzio negoziato dalla May con ...

In Gran Bretagna si chiedono nuove regole contro i giganti del mondo digitale : Ovviamente, un tale tipo di analisi non può non richiamare alle problematiche legate alla presenza in quel mondo di giganti quali, ad esempio, Facebook, Google e Amazon. Nel suo rapporto di 150 ...

Brexit : record storico per le esportazioni agroalimentari Made in Italy in Gran Bretagna : record storico di 3,4 miliardi di euro per le esportazioni agroalimentari Made in Italy in Gran Bretagna alla vigilia della Brexit che il mancato accordo rischia di affossare per effetto dei dazi e dei ritardi doganali che scatterebbero con il nuovo status di Paese Terzo rispetto all’Unione Europea. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al 2018 che evidenziano un incremento del 2% delle esportazioni ...

Brexit - Gran Bretagna nel caos : ?Parlamento boccia proposta May : Nuova sonora sconfitta sulla Brexit per la premier britannica, Theresa May. I deputati a Westminster hanno bocciato l'accordo di divorzio dall'Ue, da lei siglato con Bruxelles, 242 a favore e 391 contro. A metà gennaio, sul primo accordo siglato da May con i negoziatori Ue votarono contro 202 deputati britannici. La sconfitta stavolta è più pesante di quanto si attendesse. "Mi spiace profondamente, domani si voterà sull'uscita del Regno Unito ...

Gran Bretagna - May alla prova finale : "Senza l'accordo non c'è Brexit" : "Questo è il momento e il tempo. Se l'accordo non sarà approvato non ci sarà alcuna Brexit". È quasi senza voce Theresa May nel parlare al Parlamento inglese in vista del voto cruciale di stasera ...