Google Stadia | cos' è? Il futuro del gaming in streaming | tutte le info

La console Google si chiama STADIA - il trailer di annuncio e tutte le novità ufficiali dalla GDC : Il gaming secondo Google ha un nome: STADIA. Come promesso, dal palco della GDC 2019 di San Francisco il colosso dei servizi online ha presentato la sua prima console. O ancora meglio, la sua visione del gaming del futuro, che va ad incarnarsi in una piattaforma tutta incentrata sullo streaming. La kermesse è stata il luogo ideale per alzare il sipario su una filosofia assieme innovativa ed inclusiva, che punta ad unire creativi, giocatori e ...

Stadia - il "game changer" di Google per il mercato dei videogame : Big G si lancia nel settore dei videogiochi in streaming. Un terreno su cui i big del settore ora devono inseguire

Google : il futuro dei videogiochi è lo streaming. Ecco Stadia - si gioca anche su TV e smartphone : D'altronde è stato proprio Assassin's Creed Odyssey il videogioco attraverso cui Project Stream si è fatto conoscere al mondo, quindi la collaborazione con Ubisoft era quasi scontata. Altre case di ...

Secondo Google - Stadia andrà ad innovare il multiplayer : Durante la GDC 2019, Google ha annunciato la sua nuova piattaforma streaming chiamata Stadia, che promette di rivoluzionare il concetto di gaming per come lo conosciamo oggi.Come riporta Polygon, Google punta anche a innovare il mondo del multiplayer online, eliminando (tra le altre cose) il fenomeno del cheating. Ecco quanto dichiarato dal vice president di Google Phil Harrison:"Quando abbiamo sviluppato Stadia, il nostro obiettivo era ...

Google Stadia - lo streaming per videogiochi che sembra Netflix : Alla Game Developer Conference, GDC,, evento dedicato al mondo degli sviluppatori di videogiochi che si sta tenendo in questi giorni a San Francesco, l'azienda di Mountain View ha presentato Google ...

Google annuncia Stadia : La nuova piattaforma da Gaming più potente delle console : In occasione della Game Developers Conference 2019, Google ha presentato la sua nuova piattaforma da Gaming, si tratta di Stadia, la quale non necessità di un hardware locale, in quanto non si tratta di una console tradizionale, a seguire tutti i dettagli. Google presenta il futuro del Gaming Stadia è una piattaforma di gioco accessibile via Streaming, grazie a data center della potenza di ben 10.7 TeraFlops, come una PS4 Pro e ...

Stadia : la nuova piattaforma streaming di Google sarà disponibile nel 2019 in Europa - America e UK : Google ha appena terminato la sua conferenza alla GDC 2019, in cui ha annunciato la sua nuova piattaforma streaming, Stadia. Da quanto sappiamo al momento, pare che la nuova arrivata di casa Google sarà disponibile in USA, Canada, UK e gran parte dell'Europa durante il 2019.Stadia è in grado di far girare i giochi dell'attuale generazione sfruttando la potenza dei data center di Google, che permettono di accedere ad un gioco in maniera ...

Le specifiche di Google Stadia : il primo assaggio di next-gen? - articolo : Con l'annuncio di Stadia si è segnato un nuovo punto d'inizio. È stata così rivelata la prima piattaforma next-gen e, mentre Google non ha ancora rivelato molto in merito alle specifiche, noi ne sappiamo abbastanza per poter offrire un'immagine convincente delle capacità di questo nuovo sistema. In termini di prestazioni potenziali ci sono dei punti di paragone con le console di Sony e Microsoft, ma allo stesso tempo, l'intera natura del ...

Stadia Games and Entertainment : lo studio first-party di Google è capitanato da Jade Raymond : Nella conferenza di oggi, Google ha annunciato la sua piattaforma per il gaming in streaming Stadia, piattaforma pensata per unire in un unico posto giocatori, creatori di contenuti per il web e sviluppatori.Tutti e tre i principali componenti dell'industria videoludica si uniranno nei server di Stadia, cui potremo accedere da qualsiasi piattaforma. Per quanto riguarda lo sviluppo di videogiochi, Google ha presentato il suo primo studio first ...

Ecco il trailer di presentazione di Stadia - la nuova piattaforma streaming di Google : Durante la GDC 2019 Google ha presentato Stadia, la sua nuova piattaforma streaming che debutterà nel corso del 2019. E' stato anche mostrato un trailer dedicato.Stando a Google, Stadia rivoluzionerà l'intero settore del gaming, infatti permetterà agli utenti di accedere istantaneamente ad un gioco semplicemente andando su YouTube, senza dover scaricare patch, installare il gioco o altro, il tutto con risoluzioni 4K 60 fps ed in futuro anche ...

Stadia. Lo streaming dei videogame secondo Google : Alla Gdc di San Francisco, l’amministratore delegato Sundar Pichai presenta la nuova piattaforma in stile Netflix. Accessibile da smartphopne, tablet, pc e smart tv, e collegata a YouTube, permette di giocate con titoli in alta risoluzione anche in 4K senza console. Sony,...

Ecco Google Stadia - il servizio di game streaming di Google : vediamo come funziona : Alla game Developers Conference, che si sta svolgendo a San Francisco, Google ha annunciato Stadia, la piattaforma di game streaming chelavora su Chrome. L'articolo Ecco Google Stadia, il servizio di game streaming di Google: vediamo come funziona proviene da TuttoAndroid.