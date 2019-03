Google | il futuro dei videogiochi è lo streaming Ecco Stadia | si gioca anche su TV e

Il futuro del gaming secondo Google : ciò che accadrà all'evento della GDC 2019 secondo le ultime indiscrezioni : Il gigante tecnologico di Google rivelerà tra poco i suoi nuovi piani per entrare nel mondo dei videogiochi. Le ultime indiscrezioni riportate da Kotaku suggeriscono che l'attenzione principale non è su una console, come è stato ipotizzato, ma piuttosto su una piattaforma di streaming e su un nuovo controller.L'investimento di Google nello streaming non è un segreto. Lo scorso autunno, la beta di Project Stream ha consentito agli utenti con ...

Aspettando la visione del futuro del gaming di Google : il possibile logo di Project Yeti - una grande area espositiva e una teca per mostrare un hardware : Alle 18 ore italiane di questa sera Google svelerà quello che negli scorsi giorni è stato più volte denominato Project Yeti. Un hardware, una piattaforma o entrambe le cose, comunque un evento imperdibile dato che dovrebbe segnare l'entrata nel mondo del gaming di un vero e proprio colosso.Sappiamo che saranno presenti Ubisoft e id Software ma anche Amy Hennig e Crystal Dynamics. Ora possiamo dare un'occhiata da vicino a ciò che Google ha ...

Il futuro del gaming secondo Google alla GDC 2019 : ci saranno anche Amy Hennig e Crystal Dynamics : È un incredibile momento per essere degli appassionati di videogiochi anche grazie a Google e all'hype che in questi giorni sta generando l'evento dedicato al gaming confermato per la GDC 2019 e in particolare per le 18:00 ore italiane del 19 marzo. Come se il potenziale annuncio di una console targata Google non fosse sufficiente ad attirare l'attenzione, i rumor parlano di una collaborazione con SEGA mentre i nomi che sicuramente ...

Google - Apple - Samsung e gli altri : il futuro nascosto nei brevetti : E quando i brevetti sono quelli dell'industria tecnologica, eldorado finanziario del nuovo mondo, il gioco diventa più intrigante. Vediamo allora qualche idea registrata negli ultimi mesi dalle big ...

Il futuro delle emoji su Android passa per il genere neutro - per il quale si sta battendo Google : Google ha inviato al Consorzio Unicode una nuova proposta per emoji maggiormente concentrate su un genere neutro, in grado di favorire la compatibilità cross platform. L'articolo Il futuro delle emoji su Android passa per il genere neutro, per il quale si sta battendo Google proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia che alla GDC 2019 - svelerà la sua visione del futuro del gaming : Nell'ultimo periodo sono stati molti i rumor secondo i quali Google starebbe per entrare nel mercato dei videogiochi con il lancio di una sua console proprietaria, (secondo alcuni) basata sullo streaming. Altre voci parlano invece di una collaborazione tra il colosso informatico e SEGA volta a sviluppare nuovi titoli per next gen. Come riporta gamingbolt, questi rumor sembrano acquisire via via più affidabilità, in quanto Google ha annunciato la ...

Google Assistant in futuro potrebbe avere un corpo robotico : In futuro, stando ad un nuovo brevetto, Google Assistant potrebbe assumere un corpo robotico per assistere gli utenti e fornire i propri "servigi" L'articolo Google Assistant in futuro potrebbe avere un corpo robotico proviene da TuttoAndroid.

Il team di Open GApps spiega il futuro dell’hosting delle app Google : Da alcuni giorni tutti i download dal sito web di Open GApps rimangono bloccati per alcune ore. A quanto pare, il progetto è stato messo sotto accusa dalla direzione di GitHub per una violazione dei Termini di servizio di GitHub, come spiegato in un recente post sul blog. Il team di Open GApps ha in programma di ospitare autonomamente i propri APK con GitLab Community Edition L'articolo Il team di Open GApps spiega il futuro dell’hosting ...