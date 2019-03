Gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni contro un’azienda mineraria venezuelana

Le primarie democratiche neGli Stati Uniti si annunciano affollate : Nonostante le divergenze su temi come il new deal verde o Israele, i democratici sono Uniti dall’ostilità verso Donald Trump. È presto per prevedere chi vincerà. Leggi

Ragazzina 12enne violentata e decapitata : arrestati i fratelli e Gli zii. «La stupravano da anni» : Quando l'orrore più tragico avviene tra le mura domestiche. Una Ragazzina di appena 12 anni è stata violentata, strangolata e decapitata in India, secondo quanto riferisce...

«Altro che dazi - puntate suGli Stati Uniti Per la meccanica è il momento giusto» : Le ragioni credo che siano soprattutto tre: 1- Per almeno mille anni l'economia europea è stata in realtà l'economia di Roma. Dall'Egitto alla Gran Bretagna, tutto veniva deciso dal senato romano. 2- ...

Magistrati di Trani arrestati - il re puGliese del grano denuncia : "Chiesero soldi per liberare me e i miei fratelli" : Francesco Casillo fu arrestato nel 2006 nell'ambito di un'inchiesta condotta da Antonio Savasta: Michele Nardi convalidò l'arresto. Dopo poco furono arrestati anche i fratelli: 150mila euro a testa per scarcerarli. Su Rep l'intervista completa

Biathlon - le percentuali al poligono deGli azzurri dopo i Mondiali di Oestersund : tutte le statistiche - Lisa Vittozzi sempre la miGliore : Al termine dei Mondiali di Biathlon la miglior tiratrice azzurra resta Lisa Vittozzi, che però ad Oestersund ha sofferto molto i poligoni a terra. In assoluto il miglior italiano al tiro ad Oestersund è stato Thomas Bormolini, che è anche primo in stagione tra gli uomini. Di seguito le percentuali totali in Coppa del Mondo, comprensive di quelle della rassegna iridata svedese, presentate anche in maniera avulsa dal computo complessivo. LE ...

Così Gli "amici" di McCarrick sono stati premiati dal Vaticano : ... cioè i tre cardinali citati più l'africano Robert Sarah , che è l'unico rimasto alla guida di una Congregazione per quanto non sia esattamente in linea con la visione del mondo del Santo Padre, ...

AGli Stati generali del nuovo pop Gué chiama - rispondono in 17 : Gué Pequeno è un tipo tosto, come i 17 artisti che lo hanno salutato, accompagnato, supportato in un Forum di Assago, Milano, strapieno. Sabato si è aperto così il «Sinatra Tour» che proseguirà fino ...

Reddito di cittadinanza - Gli esperimenti di Stati Uniti e Canada (già nel 1968) e l’elefante nel corridoio : Tra il 1968 e il 1980 il Canada e gli Stati Uniti conducono cinque esperimenti pilota sul Reddito minimo garantito. L’obiettivo è di monitorarne gli effetti sociali su campioni casuali di famiglie, in vista di una possibile generalizzazione della misura all’intera popolazione. Il primo esperimento è avviato sotto la presidenza di Lyndon Johnson nel New Jersey e in Pennsylvania. Per tre anni coinvolge un campione di 1216 persone composto da ...

Gli sviluppatori di The Getaway assumono per un'esclusiva PlayStation tripla A : London Studio di Sony, noti per titoli come The Getaway, EyeToy e Singstar, stanno assumendo per una nuova produzione tripla A in esclusiva per PlayStation.Come riporta Gearnuke, l'indiscrezione sui lavori in corso per un nuovo titolo deriva da un annuncio di lavoro nel quale si ricerca un game designer destinato a "unirsi ad un team entusiasmante che lavora su esperienze interattive e innovative progettate per il pubblico mainstream".Stando ...

Consiglio federale : tentativi di compiacere Gli Stati Uniti ai danni della Russia - : Il tentativo di piacere agli americani contro la Russia si rivolterà contro gli interessi della Germania, ha detto il presidente del comitato del Consiglio della Federazione russa per gli affari ...

La crisi del riciclo neGli Stati Uniti : A un anno dal blocco delle importazioni di rifiuti da parte della Cina molte città sono tornate agli inceneritori: uno dei problemi, però, è proprio la raccolta differenziata

Biondologia di Romina Falconi canta Gli Stati emozionali con la penna dello psicopop - la recensione : Riempirsi la testa con le dodici tracce di "Biondologia" di Romina Falconi, come la stessa cantautrice racconta, è un po' come una seduta dall'analista: guardarsi negli occhi e raccontare, o raccontarsi, attraverso le tortuose tappe dello scibile e della psiche umana. Lo ha voluto fare intenzionalmente, Romina, quando al suo produttore Francesco Catitti ha chiesto un percorso sfaccettato e assortito: dodici canzoni, dodici suoni, dodici stili ...

L'Ue ha stanziato 114 miliardi per il clima - ma Gli Stati - prima tra tutti l'Italia - non sanno spenderli : Eppure, di tutti quei soldi disponibili per gli investimenti nelle infrastrutture, nella transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2, nelle attività di sensibilizzazione, l'Italia ha speso ...