Giornata nazionale del profumo | per un settimana tutta Italia celebra le essenze

Giornata nazionale della memoria - manifestazione il 21 marzo - modifiche alla viabilità : L'Aquila - Il Comando di Polizia Municipale rende noto che giovedì 21 marzo, nell’ambito delle manifestazioni organizzate in occasione XXIV Giornata nazionale della memoria e dell’Impegno, si svolgerà un corteo al quale è previsto che prenderanno parte circa tremila persone. Il corteo, partendo dal polo scolastico di Colle Sapone raggiungerà piazza Duomo, percorrendo via Acquasanta, via Panella, viale Gran Sasso, piazza ...

Docenti Diritti Umani : al via la Giornata Internazionale della Felicità : Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata Internazionale della Felicità, istituita dall’ONU il 28 Giugno 2012 e celebrata ogni 20 Marzo, intende presentare varie riflessioni apprese negli ultimi giorni riguardo diverse problematiche attuali, che ostacolano la ricerca di quella sensazione tanto agognata da ogni essere umano: la Felicità. Docenti Diritti Umani: considerazioni sul ...

Il Coordinamento nazionale Diritti Umani sulla Giornata internazionale sulla felicità : Le ultime vicende di cronaca fanno registrare picchi di violenza e intolleranza religiosa inauditi: la Strage di Christchurch in Nuova Zelanda, ad opera di Brenton Tarrant, ha causato la morte di 50 ...

Giornata dell’Unità Nazionale - della Costituzione - dell’Inno e della Bandiera : Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Le iniziative al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina e al Mausoleo Ossario Garibaldino. Domenica 17 marzo, nella ricorrenza della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, alcune iniziative speciali promosse dall’Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturalionoreranno al ...

Frecce Tricolori : domenica 17 Marzo sorvolo su Roma per il 158° Anniversario della Giornata dell’Unità Nazionale : domenica 17 Marzo, i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale sorvoleranno la città di Roma per il tradizionale passaggio tricolore sull’Altare della Patria ad apertura delle celebrazioni ufficiali per il Giorno dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Il sorvolo, previsto poco dopo le ore 10, onorerà il momento simbolicamente più alto delle celebrazioni, ovvero la deposizione da parte del Presidente ...

Il Coordinamento Nazionale dei Diritti Umani sulla Giornata Internazionale per il Diritto alla Verità : Ma quali sono gli strumenti del Diritto alla Verità? Lo strumento cardine, per conoscere le violazioni dei Diritti Umani in atto nel mondo, è certamente l'Esame Periodico Universale, EPU, del ...

Giornata nazionale del Paesaggio - per tutti è una priorità. Ma alla fine dei conti nessuno fa niente : “Il 14 marzo si celebra la seconda edizione della Giornata nazionale del Paesaggio, istituita con l’obiettivo di richiamare il Paesaggio quale valore identitario del Paese e trasmettere alle giovani generazioni il messaggio che la tutela del Paesaggio e lo studio della sua memoria storica costituiscono valori culturali ineludibili e premessa per un uso consapevole del territorio e uno sviluppo sostenibile”. Il portale del Mibac lo scorso anno ...

Giornata nazionale del Paesaggio - premiato dal MIBAC anche progetto del Parco Ticino : Paesaggi che hanno un valore storico ed identitario eccezionali e che oggi stanno rivelando valori contemporanei, quali esempi perfetti di sostenibilità sia per l'economia circolare che esprimono, la ...

Sanità : domani - venerdì 15 marzo - Giornata nazionale Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi alimentari - potenziato centro nutrizionale ... : ... colpiscono prevalentemente i giovani e giovanissimi e per questo ringrazio l'Istituto Gaslini che ha potenziato il centro nutrizionale con un medico dietologo specializzato in Scienza dell'...

Giornata nazionale del Paesaggio : le iniziative a Roma e Napoli fra giardini - archeologia e arte : Per il terzo anno consecutivo si celebra oggi in tutta Italia la Giornata Nazionale del Paesaggio: un lungo calendario di eventi, visite guidate e iniziative voluto dal Mibact per incentivare la valorizzazione e la tutela del Paesaggio, in tutte le sue forme. Attraverso passeggiate tematiche e visite nei principali musei, in attesa dell’assegnazione dell’ambito Premio.Continua a leggere

Giornata nazionale del Paesaggio - doppio appuntamento a Capodimonte giovedì 14. : - visita didattica al Museo, ore 11.00 Una finestra sul mondo Le collezioni del Museo di Capodimonte raccontano il Paesaggio In occasione della "Giornata Nazionale del Paesaggio" , il 14 marzo 2019, ...

15 marzo 2019 : prima Giornata nazionale sui disturbi alimentari : Il 15 marzo 2019 sarà la prima giornata nazionale per la lotta contro i disturbi alimentari, riconosciuta a livello istituzionale. Una giornata importante, incentrata su un argomento sul quale non si possono più chiudere gli occhi: in Italia sono oltre 3 milioni le persone che hanno problemi di peso, cibo e immagine corporea; di queste, il 70% sono adolescenti. Infatti, tra i 12 e i 25 anni, i disturbi alimentari costituiscono la prima causa di ...

Giornata nazionale del Paesaggio 2019 : il 14 Marzo la cerimonia di consegna del Premio : Il Ministro per i Beni e le Attività culturali Alberto Bonisoli, giovedì 14 Marzo 2019, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2019, parteciperà alla cerimonia di consegna del Premio Nazionale del Paesaggio, un importante riconoscimento che il MIBAC assegna con cadenza biennale agli attuatori di buone pratiche per la qualità del Paesaggio e della vita delle comunità locali in coordinamento con le procedure previste per il Premio del ...

Le foto della Giornata internazionale della donna nel mondo : Da Seul a Santiago del Cile, in tutto il mondo le donne hanno manifestato per la parità di genere: in alcune città a piccoli gruppi, in altre a decine di migliaia