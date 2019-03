Giornalismo d’inchiesta, chi sono i finalisti dell’ottava edizione del Premio Morrione

(Di martedì 19 marzo 2019)stati resi noti oggi, martedì 19 marzo, i nomi dei 5dell'2018 delMorrone per ilinvestigativo. I cinque team di under 30stati scelti tra più di 50 candidati dalla giuria presieduta da Beppe Giulietti, presidente della Fnsi. Si tratta di Mario Catalano e Vincenzo Pizzuto, per la categoria video; di Giovanni Culmone, Marina De Ghantuz Cubbe, Ludovico Tallarita, sempre per la categoria video; Elena Kanadiakis, Lidia Sirna, Eleonora Zocca per la categoria video; e Maurizio Franco, Matteo Garavoglia, Ruggero Scotti per la categoria sperimentale. A partire da oggi cominceranno la realizzazione delle rispettive inchieste, che li vedranno impegnati nei prossimi mesi con il sostegno di un pool di tutor, di cui fanno parte Chiara Cazzaniga, Raffaella Pusceddu, Pietro Suber e Giovanni Tizian.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...