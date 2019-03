Gilet gialli | la polizia | a svaligiare Bulgari non sono stati i manifestanti ma dei ladri

Il primo ministro francese Edouard Philippe ha vietato le manifestazioni dei Gilet gialli in alcune zone di Parigi - Bordeaux e Tolosa : Il primo ministro francese Edouard Philippe ha annunciato che le manifestazioni dei cosiddetti “gilet gialli” saranno proibite prossimamente – non ha chiarito per quanto tempo – sia lungo l’Avenue des Champs-Élysées, a Parigi, che in alcuni quartieri di Bordeaux e Tolosa,