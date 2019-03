Genova | torna ubriaco a casa | calci e pugni alla convivente incinta | arrestato

Genova - uomo torna a casa ubriaco e prende a morsi in faccia la moglie : torna a casa ubriaco e picchia la convivente e quando arriva la polizia gli trova in casa la droga. In manette è finito un genovese di 28 anni, che in passato era stato denunciato per maltrattamenti nei confronti della madre. L'aggressione nei confronti della convivente è avvenuta la scorsa notte in via Capolungo.--L'uomo ha preso a morsi la compagna e l'ha picchiata sulla schiena. A quel punto la donna ha chiamato il 112 ed è intervenuta ...