Gemelle siamesi | l’intervento di separazione di Rayenne e Dijhene

(Di martedì 19 marzo 2019): il racconto di una straordinaria operazione chirurgica compiuta presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma va in onda su Real Time il 20 marzo alle 21,20.Un intervento straordinario e pericoloso, ma necessario, per salvare le vite di, le duedi 17 mesi unite sin dalla nascita per il torace e l’addome e operate all'Ospedale del Bambin Gesù. Mercoledì alle 21.10 non perdete #Posted by Real Time on Friday, March 15, 2019, la storia Nella primavera del 2017, le gemelline algerine, unite sin dalla nascita per il torace e l’addome, arrivano al Bambino Gesù di Roma. L’équipe medica dell’Ospedale Pediatrico accetta di sottoporle ad un’operazione rara e complessa, sotto la guida del prof. Alessandro Inserra, direttore del Dipartimento Chirurgico. La trasmissione prodotto ...

