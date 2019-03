Galeazzi | ' Marotta vuole trattenere Icardi | soprattutto per non farlo finire alla Juve'

Blastingnews

(Di martedì 19 marzo 2019) Questa settimana il calcio giocato si sposta sugli incontri di qualificazioni per Euro 2020 delle nazionali, l'evento europeo sarà il primo itinerante nella storia, infatti i match si disputeranno in diversi città europee, e quindi non più in un'unica nazione.L'Italia giocherà le prime due partite in casa contro la Finlandia ed il Liechtenstein, e sono ben 6 glintini convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini. Agli 'storici' Bonucci e Chiellini, si sono aggiunti Perin, Rugani, Spinazzola e Kean....

infoitsport : Galeazzi: 'Marotta ha paura che Icardi vada alla Juve' - Jn24it : Galeazzi: '#Marotta ha il timore che #Icardi possa finire alla #Juventus. Una paura più che fondata' #Inter… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Galeazzi: 'Marotta teme che Icardi vada alla Juve' -