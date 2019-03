Futures USA - sopra la parità in attesa della Fed : Occhi puntati sulla Federal Reserve nella giornata di oggi. I mercati e i Futures sui principali indici statunitensi infatti, nonostante il periodo di incertezze politiche che passano da Brexit al ...

Futures USA indicano partenza calma per Wall Street : Wall Street si prepara ad avviare gli scambi stabile , dopo la chiusura positiva della scorsa settimana, mentre si guarda alla riunione della Fed , che non dovrebbe annunciare sorprese in tema di ...

Futures americani in positivo segnalano ottimismo mercato USA : I Futures sui principali indici americani galleggiano sopra la parità in attesa dell'Opening Bell di Wall Street. I derivati americani non sembrano infatti sentire le influenze provenienti dalle ...

USA - Futures in rosso : Wall Street attesa in rosso dopo la pubblicazione dei dati macro provenienti da Germania, USA e Cina . La prima ha reso noto un rallentamento degli ordini industriali del 2,6%, mentre Pechino sapere ...

Futures USA faticano a raggiungere la parità : Gli investitori rimangono cauti e di riflesso a questo clima di attesa in cui versano le principali borse mondiali, anche Futures sugli indici americani faticano ad arrivare alla parità. A rendere ...

Poco slancio per i Futures usa : Manca Poco all'Opening Bell e i Futures sui principali indici americani sembrano presagire una giornata senza troppi slanci per il mercato di Wall Street. A frenare le contrattazion i, oltre all'...

Futures americani rinvigoriti dalle notizie su accordi commerciali Cina-Usa : A poco meno di un'ora dall'Opening bell, i Futures americani seguono la scia positiva delle azioni cinesi, che sono state sostenute dalle buone notizie arrivate sul fronte delle trattative commerciali ...