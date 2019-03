Francia | vandali imbrattano casa e auto di leader dei gilet gialli

È stata vandalizzata una stele commemorativa di un’antica sinagoga di Strasburgo - in Francia : Nella notte è stata vandalizzata una stele commemorativa di una antica sinagoga di Strasburgo , in Francia . La lapide, che è stata buttata giù dal suo piedistallo, si trova nel luogo in cui nel settembre 1940 i nazisti bruciarono una sinagoga .

Quasi ottanta lapidi sono state vandalizzate in un cimitero ebraico in Francia : Quasi ottanta lapidi sono state vandalizzate nel cimitero ebraico di Quatzenheim, a pochi chilometri da Strasburgo, nella Francia orientale. Sulle lapidi sono state disegnate delle svastiche e altri simboli antisemiti nella notte tra lunedì e martedì. Su alcune delle lapidi

Crocifissi spezzati e madonne fatte a pezzi : 5 chiese profanate e vandalizzate in Francia : Almeno nove episodi di vandalismo si sono consumati ai danni di cinque chiese in Francia nelle ultime due settimane. Statue e Crocifissi profanati, incendi dolosi e oggetti sacri distrutti hanno suscitato grande indignazione nella comunità cattolica francese. La Conferenza Episcopale d'Oltralpe si è detta molto preoccupata, mentre sono in corso le indagini da parte delle autorità locali. Per ora è stato fermato un 17enne autore di un atto di ...