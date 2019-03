Francia | Psg | sospiro di sollievo | vittoria al Tas sul fair play finanziario

Francia - Psg prova ad archiviare la Champions : 0-4 a Dijon : ROMA - Il Psg prova in qualche maniera ad archiviare la enorme delusione dell'eliminazione patita in Champions League ad opera del Manchester United. I parigini hanno colto una facile vittoria, 0-4, ...

LIVE PSG-Manchester United - Champions League 2019 in DIRETTA : Red Devils per il miracolo in Francia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di PSG-Manchester United, match valido per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League 2019: al Parco dei Principi i padroni di casa dovranno difendere il vantaggio accumulato all’Old Trafford. All’andata, infatti, finì 2-0, con le reti decisive di Kimpembe e Mbappé: i Red Devils sono chiamati al miracolo sportivo, anche se non sarà affatto semplice, dato che sono ben 10 i giocatori ...

LIVE Psg-Manchester United - Champions League 2019 in DIRETTA : Red Devils per il miracolo in Francia : Buonasera e benvenuti a tutti alla DIRETTA LIVE di Psg-Manchester United, match valido per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League 2019. Al Parco dei Principi i padroni di casa dovranno difendere il vantaggio accumulato ad Old Trafford. All’andata, infatti, finì 2-0: di Kimpembe e Mbappé le reti decisive. I Red Devils sono chiamati al miracolo, anche se non sarà affatto semplice: sono ben 10 i giocatori out, da Pogba a Matic, ...

Dalla Francia : l'Inter sulle tracce di Louakima - il nuovo Aurier del PSG : COME Aurier - La politica di infarcire la rosa di stelle di prima grandezza rischia di fare un'altra vittima, quel Louakima che ha dichiarato di ispirarsi all'ivoriano Serge Aurier , passato all'...

Coppa di Francia - ottavi : Psg avanti a fatica contro il Villefranche : Il campione del mondo buca la difesa del Villefranche e serve due assist, che Diaby al 113' e Cavani al 119' devono solo spingere in rete a porta spalancata. È 3-0: sorridono gli assi, sorride Tuchel,...

Coppa di Francia - che fatica per il Psg : vittoria ai supplementari : ROMA - vittoria non facile per il Psg sul campo del Villefranche per gli ottavi di finale di Coppa di Francia . La formazione di Tuchel vince contro la squadra di terza divisione francese e passa al ...

Coppa di Francia : il Psg passa - ma che fatica con il Villefranche : TORINO - Il Psg supera gli ottavi di finale di Coppa di Francia grazie al successo sul campo del Villefranche e passa ai quarti. Dopo la prima sconfitta in campionato contro il Lione, la formazione di ...

Allan al Psg?/ Calciomercato - Ancelotti : 'Resta a Napoli - ma voleva andare in Francia' : La telenovela Allan al Psg sembra essersi risolta in favore del Napoli e il brasiliano non dovrebbe muoversi nel Calciomercato di gennaio.

Psg - infortunio per Neymar in Coppa di Francia : il brasiliano esce in lacrime : Nella Parigi del calcio tremano tutti: Neymar è stato sostituito al minuto numero 62 del secondo turno della partita di Coppa di Francia contro lo Strasburgo. Per il brasiliano un brutto colpo al ...

Coppa di Francia : il Psg passa agli ottavi di finale. Avanti anche il Croix - squadra di quarta serie : Il Psg fa il proprio dovere nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia , batte 2-0 al Parco dei Principi lo Strasburgo e si qualifica agli ottavi di finale. Decidono le reti di Cavani a inizio ...