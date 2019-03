Foto hard al compagno di scuola - 13enne tenta suicidio a Lodi : Foto hard al compagno di scuola, 13enne tenta suicidio a Lodi

Lodi - cyberbullismo a scuola : "Altre Foto hard o lo dico ai tuoi" : Lodi, 19 marzo 2019 - « Mandami altre foto intime, altrimenti lo dico ai tuoi genitori ». Così un ragazzo di quattordici anni ha ricattato per settimane una compagna di classe della scuola media, a ...

'Amore - mandami le tue Foto hard' : molesta 13enne amica della figlia del suo capo : La Procura di Lanciano ha firmato firmare la chiusura dell'indagine contro S.M., 36 anni, accusato di molestie sessuale. L'uomo avrebbe messo in atto in un mese condotte idonee e dirette in modo non ...

Giulia Sarti e le Foto hard : «Video porno è fake - non è lei». Interviene il Garante : Selfie ammiccanti in compagnia di un uomo, scatti intimi a seno nudo, in bagno o in camera da letto, foto che dovevano restare private e che invece sono alla mercè di chiunque. Giulia Sarti, deputata del Movimento 5 Stelle ed ex presidente della Commissione Giustizia della Camera, è vittima di un vero e proprio attacco di cyberbullismo nelle ultime ore, dopo che alcune sue foto hard sono tornate a circolare sul web a sei anni dall’ultima ...

