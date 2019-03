Fortnite | la nuova modalità detonazione spiegata da Ninja e iKON

La nuova immagine teaser della stagione 8 di Fortnite mostra una banana senziente : Ormai mancano davvero pochissimi giorni all'avvio della stagione 8 di Fortnite, ed Epic Games continua ad utilizzare i social per condividere immagini teaser del nuovo evento del suo popolare battle royale. Come riporta VG247, la nuova immagine condivisa sul profilo Twitter del gioco mostra quella che sembra un specie di banana senziente, al momento non sappiamo se si tratta di un nuovo nemico in arrivo nella modalità battle royale o se farà ...

Le date di Fortnite Stagione 8 : ecco quando inizia e finisce la nuova Battle Royale : Ormai Fortnite Stagione 8 è il topic più caldo degli ultimi giorni su ogni forum videoludico che si rispetti. Manca infatti pochissimo all'avvio della prossima Stagione del Battle Royale più giocato tra PC, console e dispositivi mobile, con i ragazzi di Epic Games pronti a regalare ancora una volta agli appassionati una tornata di Sfide inedite e di eventi speciali mai visti. Sciolta la neve che ha invaso nelle ultime settimane la grande isola ...

Fortnite Stagione 8 : una nuova immagine teaser suggerisce l'arrivo dei Draghi : Epic Games continua a condividere in rete indizi relativi all'attesa Stagione 8 del popolare Fortnite, stuzzicando la fantasia dei numerosi fan.Gli sviluppatori stanno pubblicando su Twitter alcune immagini per la nuova Stagione, l'ultima mostrava un minaccioso serpente.Stavolta, Epic ha condiviso un nuovo tweet che suggerirebbe il possibile arrivo dei Draghi nel battle royale. Nella nuova immagine teaser, riportata da VG247.com, è possibile ...

La nuova immagine teaser della stagione 8 di Fortnite mostra un minaccioso serpente : Ormai manca poco all'arrivo della stagione 8 di Fortnite, infatti proprio ieri Epic Games ha pubblicato un'immagine a tema piratesca, volta ad annunciare il nuovo attesissimo evento. Oggi la compagnia ha pubblicato una seconda immagine che mostra un cobra su sfondo rosso.Come riporta VG247, l'immagine in questione è stata pubblicata tramite un post su Twitter e recita:"Qualcosa brilla all'interno della grotta ma attenti a quelli che arrivano a ...

Giochi a Fortnite? Allora devi provare questa nuova Battle Royale - : Si tratta di una Battle Royale ambientata nel mondo della saga futuristica di Titanfall , sviluppata dagli stessi autori, , che mette seriamente a rischio lo stradominio di Fortnite . La principale ...

Fortnite - nuova arma bizzarra : a cosa servono le Razzobottiglie? - : 'Rumoroso, luminoso e pericoloso! Avvertenza: non accendere negli ambienti chiusi': queste parole descrivono la nuova arma in arrivo in Fortnite . Gli sviluppatori del Battle Royale più giocato del ...

Fortnite presenta la nuova modalità Terzetto : Fortnite ha accolto una nuova modalità di gioco, una modalità a tempo per la precisione, riporta VG247.Intitolata Terzetto, in questa modalità potremo competere a gruppi di tre giocatori. Per i prossimi giorni, dunque, Terzetto sostituirà Oro Massiccio e ci permetterà di partecipare alla mischia in gruppi da tre giocatori. Si tratta della prima volta in cui è permesso di partecipare in qualità di trio, infatti fin ora era possibile giocare ...

Fortnite si prepara a ricevere una nuova modalità a tempo limitato in vista del Super Bowl : Domenica 3 febbraio è una data molto importante per ogni sportivo americano, è infatti il giorno del Super Bowl, l'evento più importante relativo al football americano. In questa partita si affronteranno i Los Angeles Rams contro i New England Patriots. Per festeggiare l'evento, Epic Games ha annunciato un nuovo evento a tempo limitato per Fortnite, a tema football.Come riporta Fortnite Intel, Epic Games ha dato l'annuncio tramite il seguente ...

Fortnite : in arrivo una nuova Pop-Up Cup denominata "Architect" che consentirà ai giocatori di modificare le strutture degli avversari? : Fortnite INTEL ha svelato un'interessante informazione riguardo a una possibile nuova Pop-Up Cup ancora da annunciare.Rovistando all'interno dell'API dell'evento, infatti, è stata individuata una stringa di testo in cui è presente un riferimento alla modalità "Architect", che permetterebbe ai giocatori di modificare le strutture avversarie; cosa che, normalmente, non è possibile, in quanto è consentito intervenire solo sulle proprie.Le Pop-Up ...